Cenaze namazı kılınan ilk insan kimdir?

İlk yaratılan insan Hz. Âdem peygamber olduğu gibi, ilk defa cenaze namazı kılınan insan da Hz. Âdem’dir. Hz. Âdem vefat edince onu melekler yıkadılar, kefenlediler ve kabre gömdüler. Cenaze namazını da vahiy meleği Cebrail kıldırdı.

Sevgili ve şefkatli Nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur: “Âdem aleyhisselam uzun boylu ve sarışın bir zât idi. Vefat edince melekler, Cennetten kefen, güzel kokulu malzemeler getirdiler. Hz. Âdem’i üç defa su ve sidirle yıkadılar. Sidir, sabun yerine kullanılan bir ağaç yaprağıdır. Üçüncü yıkamada suya kâfur kattılar. Kefenlediler ve kabrinde lahd yaptılar. Cenaze namazını kaldırdılar ve kabre gömdüler. Sonra da Âdem’in çocuklarına şöyle hitap ettiler: Ey Âdem oğulları! Bu yaptığımız sizin sünnetiniz olan şeriatinizdir. Bundan sonra ölenlerin cenaze merâsimini ve defn işlemlerini bizim yaptığımız ve bizde gördüğünüz gibi yapınız.” (Dürretü’l Fâhire, s.129.)

“Dünyanın bin sene mes’ûdâne hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen Cennet hayatının; ve o Cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rü’yet-i cemaline mukabil gelmeyen bir Cemîl-i Zülcelâlin daire-i rahmetine ve mertebe-i huzûruna gidiyorsunuz. Ve ziyâfetgâh-ı ebedîsi olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyle ise, kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz.” (Mektubat, s. 223.)

İman, İslâm, ihlâs, ilim, hilm, hüsn-ü hâtime, güzel ahlâk, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)