Algı komplosuyla “siyasî mühendislik!”

“Otoriter rejim”de yargının siyasette istimaliyle 19 Mart siyasî operasyonlarında sadece muhalefet belediyelerinin kıskaca alınıp iktidar belediyelerinin kayırıldığı “çifte standartlı yargı” skandalları devam ediyor.

Çarpık olan, “gizli tanıkların, “itirafçılar”ın “duymuştum”, “söylemişlerdi” benzeri iftiralarla başta muhalefete mensup 6 belediye başkanının aylardır tutukluluğu sürerken, on ay sonra hazırlanan 578 sayfalık iddianamesinde “suç örgütü lideri” olarak geçen ve 450 hatta toplam 704 yıla kadar hapis cezası istenen iktidara yakın bir işadamının “pişmanlık”tan “itirafçı” olarak “ev hapsi”nin de kaldırılarak serbest gezmesi.

Buna mukabil, muhalefet Belediye Başkanlarına en ufak bir “duyum” üzerine jet hızıyla soruşturma açılıp derdest edilirken, ayyuka çıkan yolsuzluklarına ilişilmemesi.

İKTİDARDAKİLERİN YOLSUZLUKLARI YARGIDAN KAÇIRILIYOR…

“Suç örgütü kurma”nın yanısıra “42 kez ihaleye fesat karıştırma, rüşvet verme, dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve malvarlığı değerlerini aklama”yla “kamu kurumlarını zarara uğratan yapılanma kurma ve sahte faturalarla milyonlarca lira kazanç elde etme”yle toplam dokuz ayrı suçtan yargılanmasına karşı, sözkonusu ihalelerde imzaları ve sorumlulukları olmadığı, hiçbir delili bulunmadığı halde muhalefetten seçilen belediyelerin suçlanması.

Daha da çarpığı, aylardır muhalefetin eski-yeni belediye başkanları, bürokratları, memurları, “şafak baskınları”yla derdest edilip iddianameleri hazırlanmadan tutuklanırken, iktidar partisi belediyeleri hakkında belgeleriyle hazırlanmış yüzlerce yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, ihaleye fesad karıştırma, millet malını yandaşlara partizanca peşkeş çekmeye dair dosyaların bir tekine dahi soruşturma açılmaması.

Bu komployla 23 yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan AKP’li Belediye Başkanı dönemiyle ilgili 98 dosya savcılıklarda bekletiliyor. Başta 801 milyon doların hebâ edildiği Dinozor Parkı olmak üzere kamuyu milyarlarca dolar zarara sokan yolsuzluklar soruşturulmuyor.

Keza İBB Teftiş Kurulu’nun 25 yıllık AKP dönemine dair tesbit ettiği toplam 30 milyar liralık 36 yolsuzluk dosyasından beşinin üzeri kapatılırken, geriye kalan 31 yolsuzluk dosyası AKP’li Bakanın imzasıyla “işleme konulmayıp” yıllardır üstü örtülüyor.

Haklarındaki ciddi iddialarla ilgili olarak yargının önüne hesap vermeleri yerine partili Cumhurbaşkanı’nın “metal yorgunluk” bahanesiyle “istifa ettirmesi”ndeki gibi oldubittiyle getirilip bloke edilerek yargıdan kaçırılıyor.

“ÇİFTE HUKUK”LA YARGI KUMPASLARI…

Görünen o ki AKP iktidarında, “tek adam rejimi”nde özellikle yolsuzluğun, rüşvetin, ihaleye fesad karıştırmanın, millet malını “yandaşlar”a peşkeş çekmenin soruşturulmasında iktidara ayrı muhalefete ayrı “çifte hukuk”la tam bir hukuk kıyımı dayatılıyor.

“Tepeden tâlimat”la başta bazı bakanlarla çocuklarının isimlerinin karıştığı, ayakkabı kutularında, elbise kılıflarında onlarca milyar dolar “paranın sıfırlandığı” 17-25 Aralık operasyonunun üstü kapatılması, hebâ edilen 128 milyar doların hesabının verilmemesi gibi “iktidar cephesi”ndeki yolsuzluk dosyalarının üstü kapatılıyor.

Şahsî şirketinin ürettiği deterjanları başında bulunduğu Bakanlığa yüksek fiyatla satan Bakanın “istifa ettirilmesi”yle yargılanmaktan kurtarılmasında gibi Sayıştay denetim raporlarına ikrarlarla kamu arazilerini “parsel parsel satan” başkanlar kurtarılıyor. İktidar belediyelerine dair tekemmül etmiş yüzlerce dosya hakkında bir inceleme bile başlatılmıyor.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “Tehditlerle, korkularla, hîlelerle efkâr-ı ammenin [kamuoyunun] başka bir mecraya çevriliyor, muhakeme-i akliye kapatılıyor.”

Özetle “çifte hukuk”la demokrasiyi ve hukuku tahriple “rey-i vahid-i istibdat” denilen “otoriter rejim”in idamesi uğruna rızâsını alamadığı toplumu sindirip susturma kumpaslarıyla demokratik muhalefeti dağıtma siyasî mühendisliği dayatılıyor.

Çâre, demokratik muhalefetin demokratik şuurla demokrasi ve hukuk işbirliğinde…