"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Felâket helâket asrında takdirin gücü

İhvan Yıldız
22 Ekim 2025, Çarşamba
Üstad Bediüzzaman Said Nursî, içinde yaşadığımız zamanı “felâket ve helâket asrı” olarak tanımlar. Maneviyatın zayıfladığı, ahlâkî değerlerin eridiğı, çıkar ve menfaatin ön planda olduğu bu dönemde, iman ve Kur’ân hizmetinde sebat edenlerin değeri kat kat artmaktadır.

Çünkü böyle zor şartlarda hizmet edenler, yalnızca bir davayı anlatmaz; karanlıkta yol gösteren kandiller gibi umut saçarlar.

Böylesi kritik bir zamanda, hizmet eden kardeşlerimizi takdir etmek, yalnızca bir nezaket değil; onların moralini, direncini ve ihlâsını besleyen bir ihtiyaç, aynı zamanda kuvvetli bir teşvik ve manevî bir destektir. 

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurur: “Bir kimse din kardeşini severse, sevdiğini ona söylesin.” (Tirmizî, Zühd, 54) 

Bu söz, muhabbet ve takdirin gizli kalmaması gerektiğini vurgular. Çünkü takdir hem kardeşlik bağlarını güçlendirir, hem kalplerde muhabbeti arttırır.

Bediüzzaman Hazretleri, ihlâsın ehemmiyetini anlattığı risalesinde, “Bu Lem’a lâekal her onbeş günde bir defa okunmalı…” (Lem’alar, s. 159.) tavsiyesinde bulunur. Çünkü ihlâs, iman hizmetinin olmazsa olmaz şartıdır. 

Şualar’da ise şu ölçüyü verir: “Herbiriniz herbirisine birer tesellici ve ahlâkta ve sabırda birer numune-i imtisal ve tesanüd ve taltifte birer şefkatli kardeş…” (Şualar, s. 305.)

Bu cümle, takdirin sadece sözden ibaret olmadığını; ahlâkta örnek olmak, sabırda numune teşkil etmek, şefkatle destek olmak gibi fiilî yönlerinin de önemli olduğunu gösterir.

Günümüzde iş dünyasından gönüllü kuruluşlara kadar pek çok alanda takdirin performansı arttırdığı ispatlanmıştır. Öğretmen, öğrencisini takdir ettiğinde; iş yeri yöneticisi çalışanına emeğini söylediğinde; aile ferdi diğerinin fedakârlığını fark ettiğinde bağlar güçlenir. İman hizmetinde ise bu etki, moral, ihlâs ve sadakati kuvvetlendiren manevî bir berekete dönüşür.

Bediüzzaman Hazretleri, mektuplarının başında talebelerine “Aziz, sıddık kardeşlerim” gibi taltifkâr ifadelerle hitap eder. Bu sözler, selamdan öte dua ve teşvik anlamı taşır; talebelerin izzetini ve sadakatini güçlendirir.

Bugün sosyal medyada, iş ortamlarında, aile içinde takdir ifadeleri giderek azalıyor. Halbuki yorgun düşen bir gönlü canlandırmak bazen bir cümleye bakar: “Senin gayretini fark ediyorum, Allah razı olsun.” Böyle sözler, hizmet eden kardeşin yükünü hafifletir, gönlünü ısıtır.

Üstad, Kur’ân hizmetinin maddiyata alet edilemeyeceğini vurgular. Takdir ve taltif, maddî karşılık beklemeden, samimiyet ve ihlâs içinde yapılmalıdır. 

Nur talebelerinin hizmette devamı, istifadesi ve bereketi; sadakatleri ve ihlâsları nispetindedir. Bu yüzden muhataba yalnızca ismiyle değil, onun hizmetteki yüksek vasıflarıyla hitap etmek hem güzel bir usul, hem de güçlü bir motivasyondur.

Sonuç olarak; felâket ve helâket asrında, iman ve Kur’ân hizmetinde bulunan kardeşlerimizi takdir etmek, onlara moral vermek hem ihlâsı besleyen, hem de hizmeti kuvvetlendiren bir vazifedir. 

Takdir, gönülleri ısıtan bir güneş gibidir; soğuyan kalpleri ısıtır, yorulan ruhları canlandırır, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir. Ve unutulmamalıdır ki, “En güzel takdir edici yoldaş” olmak, bu zamanda hizmet edenlerin omuzlarındaki ağır yükü hafifleten en tesirli yollarından biridir.

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barış anlaşması kâğıt üzerinde kaldı - Garantör devletler nerede? - İsrail katletmeye devam ediyor!

    El konulan şirketler iktidara yakın

    AYM kararları bağlayıcıdır

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye çağrı: İsrail'den savaş suçlarının hesabını sor!

    İsrail, zeytin toplayan çiftçilere 22 günde 158 kez saldırdı

    Pavel Durov: Louvre soygunu, Fransa'nın çöküşünün bir başka üzücü işareti

    Bahçeli’nin seçim rahatsızlığı sürüyor: “81 Düzce, 82 KKTC”

    Şam kırsalında toplu mezar tespit edildi

    Beyaz Saray: Yakın gelecekte bir Trump-Putin zirvesi beklenmiyor

    Nicolas Sarkozy hapse girdi

    Anadolu toprakları kuruyor

    Polonya'dan Putin'e uyarı: Hava sahamızdan geçme

    20 Ekim'e kadar 6 bin 600 tır ulaşması gerekirken sadece 986 tır ulaştı

    Küçükçekmece'de 2 metrobüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı

    Fransa'da hortum: 1 ölü, 9 yaralı

    Filistinlileri öldürmek için çizilen sınırı belli olmayan "Sarı Hat"

    Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

    Anadolu toprakları kuruyor

    "İdam cezası" getirilmezse Netanyahu iktidarını desteklemeyecekmiş

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Pavel Durov: Louvre soygunu, Fransa'nın çöküşünün bir başka üzücü işareti
    Genel

    El konulan şirketler iktidara yakın
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye çağrı: İsrail'den savaş suçlarının hesabını sor!
    Genel

    AYM kararları bağlayıcıdır
    Genel

    İsrail, zeytin toplayan çiftçilere 22 günde 158 kez saldırdı
    Genel

    Barış anlaşması kâğıt üzerinde kaldı - Garantör devletler nerede? - İsrail katletmeye devam ediyor!
    Genel

    Bahçeli’nin seçim rahatsızlığı sürüyor: “81 Düzce, 82 KKTC”
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.