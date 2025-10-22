"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Mecburî istikamet, hukuk

Faruk ÇAKIR
22 Ekim 2025, Çarşamba
Maalesef ülkemiz hukuktan ve adaletten o kadar uzaklaştı ki, yüksek mahkeme başkanları dahi “Anayasa Mahkemesi karaları bağlayıcıdır, bu kararlara uyulsun” deme ihtiyacı hissetti.

Hak, hukuk ve adaletin tecelli ettiği bir yerde böyle bir beyanata ihtiyaç duyulur mu? “AYM kararlarına uyulsun” denildiğine göre bu kararlara uyulmadığı da bir bakıma ilân edilmiş oluyor.

AYM ve diğer ‘yüksek mahkemeler’ başta olmak üzere pek çok mahkeme kararına uyulmadığı bilinmeyen bir durum değil. Türkiye’yi idare edenlerin, beğenmedikleri mahkeme kararlarına uymaması ve bunun da ‘canlı yayın’larda ilan etmesi çok sık tekrarlanıyor. Merak edenler sanal âlemdeki açıklamalara bakabilir.

Peki bu tartışma niçin yeniden gündemi meşgul etti?

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi işbirliğinde yürütülen “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında (...) düzenlenen bölge toplantılarının yedincisi, Diyarbakır’da yapılmış. 

Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumların, tüm yargı organlarının buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeten Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, burada yaptığı konuşmada şunları da söylemiş: “Çünkü kesinlikle şu cümleyi söylemek istiyorum. İhlâlin sonuçlarının giderilmesi de vatandaşımızın bir temel hakkıdır. Ve ihlal kararı giderilmeyen vatandaşımızın da temel hakkı yeniden ihlal edilmiş olur ve bu tekrar bir bireysel başvuruya söz konusu olur aslında. (...) Hatta bu konunun gerek Anayasa Mahkememizin ihlâl kararları, gerek AİHM’in kararları hakkında da hakim yardımcılığı diyelim artık hakim yardımcılığı getirildi, bu bölümde de akademide çok önemli dersler verilmesi ve hâkim-savcılar arasında mesleki eğitimler düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim. (...) Burada en önemli hususlardan biri de bana göre empatidir. Biz hakkı ihlâl edilen (...) vatandaşımızın yerine kendimizi koymayı bilmemiz lazım. Biz aynı durum ile karşılaşırsak, ne yapılmasını istiyorsak onu yapmamız lazım.” (ankahaber.net, 20 Ekim 2025)

Toplantının açılışında konuşan Avrupa Konseyi İnsan Hakları, Adalet ve Hukukî İşbirliği Standartlarının Uygulanması Dairesi Başkanı Lilja Gretarsdottir de benzer şekilde Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı niteliğini hatırlatmış ve “Tekrarlanan her ihlâl, adalete duyulan güveni güçlendirme fırsatının kaçırılması anlamına gelir” demiş. 

Hemen şunu da hatırlayalım ki “AYM kararı bağlayıcıdır, herkes buna uysun” diyenlerin kendileri de AYM ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadılar ve halen de uymayanlar var. Elbette bu çok büyük bir çelişti. 

Her ne ise... Yapılacak iş bellidir: Türkiye bir gün daha vakit geçirmeden hemen, bugünden “hak, hukuk ve adalet” yolunu tercih etmeli, hukuksuz uygulamalara son vermelidir. “Hak, hukuk, ve adalet yolu” ülkemiz için “mecburî istikamet”tir ve öyle de olmalıdır.

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barış anlaşması kâğıt üzerinde kaldı - Garantör devletler nerede? - İsrail katletmeye devam ediyor!

    El konulan şirketler iktidara yakın

    AYM kararları bağlayıcıdır

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye çağrı: İsrail'den savaş suçlarının hesabını sor!

    İsrail, zeytin toplayan çiftçilere 22 günde 158 kez saldırdı

    Pavel Durov: Louvre soygunu, Fransa'nın çöküşünün bir başka üzücü işareti

    Bahçeli’nin seçim rahatsızlığı sürüyor: “81 Düzce, 82 KKTC”

    Şam kırsalında toplu mezar tespit edildi

    Beyaz Saray: Yakın gelecekte bir Trump-Putin zirvesi beklenmiyor

    Nicolas Sarkozy hapse girdi

    Anadolu toprakları kuruyor

    Polonya'dan Putin'e uyarı: Hava sahamızdan geçme

    20 Ekim'e kadar 6 bin 600 tır ulaşması gerekirken sadece 986 tır ulaştı

    Küçükçekmece'de 2 metrobüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı

    Fransa'da hortum: 1 ölü, 9 yaralı

    Filistinlileri öldürmek için çizilen sınırı belli olmayan "Sarı Hat"

    Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

    Anadolu toprakları kuruyor

    "İdam cezası" getirilmezse Netanyahu iktidarını desteklemeyecekmiş

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Pavel Durov: Louvre soygunu, Fransa'nın çöküşünün bir başka üzücü işareti
    Genel

    El konulan şirketler iktidara yakın
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye çağrı: İsrail'den savaş suçlarının hesabını sor!
    Genel

    AYM kararları bağlayıcıdır
    Genel

    İsrail, zeytin toplayan çiftçilere 22 günde 158 kez saldırdı
    Genel

    Barış anlaşması kâğıt üzerinde kaldı - Garantör devletler nerede? - İsrail katletmeye devam ediyor!
    Genel

    Bahçeli’nin seçim rahatsızlığı sürüyor: “81 Düzce, 82 KKTC”
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.