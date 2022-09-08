Göklerde ve yerdeki ayetleri okumak veya yüz çevirmek insanın sorumluluk ve imtihanı.

Hamam böceklerinin, ayıların, kütüklerin böyle bir kapasitesi de, sorumluluğu da yok.

*

Burun ve koku alma sistemine dair araştırmalar hız kesmiyor. Kokuları, olağanüstü bir

hassasiyetle ve bir saniyeden daha kısa bir zaman içinde algılayıp ayırt eden bu cihazın

sırları anlaşıldıkça, Sâni’in büyüklüğü daha iyi fark ediliyor.

Sahi biz burnumuzun ne kadar farkındayız?

*

Gizemli nakışlarındaki sanat, akıl ve vicdan sahiplerinin dikkatini çeker.

Tabiattaki her şeyde incelikli sanat görünür. Cezbedici rahmet mühürlerinin her biri anlatır:

Allah’ın hâkimiyetini, hadsiz hikmetini...

Ve her hâlimizi bilen Allah buyurur: Neden düşünmüyorsunuz?

*

Vücut hormonlarının üretim dengesi o kadar hassas ki; iğne ucu kadar farklılıkla felç olabiliriz.

Görevlerini ustalıkla yaparlar. Sağlığımız yerinde iken neredeyse varlığını unuturuz.

Hatırlamamız gereken ne?

Bildiğimiz, ancak yeterince hatırlamadığımız Allah’ın nimetleri…

“Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın“(3/103)

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Vücudumuzdaki salgı bezlerinden biri de; Tiroid.

Küçük bir kimya fabrikası sanki. Çocukluk devresinde geri zekalı veya sağlıklı olmak, ergenlik çağında dinç veya hastalıklı olmak bu dengede.

Bize hayat veren ve yaratan kim ise, bu sistemlerdeki işleyişi var eden de O elbette.

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Tüm kanı temizleyen böbrekler, vücuttaki hayati önemde dengelerin korunmasına hizmet ettiriliyor.

Koca diyaliz makineleri ile kıyaslanamaz değerdeki faydaları ufacık yapısıyla sağlıyor.

Organlarımızı yaratan, bizi bizden iyi bilen ve her ânımızı, her hâlimizi görendir.