Vicdan ve ebediyet

“Kim kendi uyanık vicdanını dinlerse, ‘ebed, ebed!’ sesini işitecektir.”

Vicdanın mutluluk için önemli olmasının bir sebebi, yalnızca sonsuzlukla tatmin olmasıdır.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle: “İnsanın fıtrat-ı zîşuuru olan vicdanı, saadet-i ebediyeye bakar, gösterir. Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse, “Ebed, ebed!” sesini işitecektir. Bütün kâinat o vicdana verilse, ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz.”

“Çünkü insanın öyle arzuları ve matlapları var ki, ebedî saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Bundandır ki, bu dünyada dahi nefis, devam ve beka hissi ile lezzet alır.”

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Ölüme karşı bütün isyanlar ve ölümsüzlük için bütün çalışmalar insandaki ebediyet arzusunun yansımasıdır.

Bu arzuyu sonsuz bir hayatta, sonsuz bir saadet müjdesi veren Kur’ân tatmin eder. Yoksa binlerce sene dünya saltanatı dahi olsa, ucunda yokluk görünen bir hayat, insan için mutluluktan ziyade azaptır.

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Vicdanın Dört Unsuru...

İşarat-ül İ’caz isimli Kur’ân tefsirinde vicdanın dört unsuru ve bunların gayesinin en son derecesi ele alınmış. İrade-zihin-his-lâtife-i Rabbaniye, vicdanın dört unsuru.

İradenin esas gayesi: Allah’a itaattir.

Zihnin esas gayesi; Allah’ı bilmektir..

Hissin esas gayesi: Allah’ı sevmektir.

Lâtife-i Rabbaniyenin esas gayesi ise: Her eserinde Allah’ın isim ve sıfatlarını kalbi ile görmek ve gönlüyle hissetmektir.

Takva denilen kâmil manada ibadet, dördünü birden içine alır.

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Velhasıl: İnsanı yaratan ve yaşatan; vicdan denilen çok değerli, doğruya yönlendiren bir uyarıcıyı vermiş. Temiz bir vicdanın onayladığı hedefle, insan huzur dolu bir yolculuk yapar. Yanılmaz bir hâkim olan vicdanının esrarengiz sesine kulak verdiği nispette bunun mutluluğunu yaşar.

İnsan evlâdı insan olarak doğar. Ancak vicdanındaki ilk fabrika ayarları bozulursa insan kalamaz.

Vicdanı susmuş, ölmüş, esarete düşmüş bir insan, insanlıktan uzaklaşır. Mutsuzluk içinde bocalar durur, perişan olur.

Her türlü vicdan vardır. Çünkü her türlü insan vardır.