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3 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

2 Ağustos’ta vefat eden 2 Nur Talebesi

02 Ağustos 2025, Cumartesi 17:30
Risale-i Nur Talebelerinden Muzaffer Arslan ve Mustafa Öztürkçü’yü vefat yıldönümlerinde dua ve rahmetle yâd ediyoruz.

MUZAFFER ARSLAN

Risale-i Nur Talebelerinden Muzaffer Arslan, 1928 senesinde Erzurum’un İspir ilçesinin Gaziler Köyü’nde dünyaya gelmiştir. 1950 senesinde Risale-i Nurları İzmir’de tanımıştır. Manisa’da askerlik yapmakta olan Abdullah Yeğin Ağabeyin teklifiyle 1954 başlarında Manisa’ya yerleşmiştir. Dünyasını, insanların ahiretleri için feda etmeye karar vermiştir. Bundan sonra bütün mesaisini Kur’ân ve iman hizmetlerine adamıştır.

Köy köy Nurları dağıtmış

Muzaffer Arslan, tüm Türkiye’yi il, il, köy, köy dolaşarak Risale-i Nurları ve Üstadı tanıtmayı, anlatmayı kendine vazife edinmiştir. Bütün Anadolu’ya senelerce, iki elinde iki tahta bavul dolusu Risale-i Nurları taşımıştır. Neşretmiş, mahiyetini anlatmış ve dağıtmıştır. Bütün bunları Hz. Üstad’la veya Üstadın yanındaki talebelerle sık sık görüşerek, istişareyle yapmıştır. Muzaffer Arslan, kendi hatırasını şöyle aktarıyor: “Anadolu’da kitapları nazara verdiğimiz kadar Bediüzzaman’ın makamı üzerinde ve ahirzamandaki eşhas-ı mühimme üzerinde duruyordum. Bu sebeple 5. Şua’yı çok okuyordum. Aslında 5. Şua en evvel okunacak mesele değildir ama ben 1950-1960 yılları arasında her gittiğim yerde onu okuyordum.”  Muzaffer Arslan, 2 Ağustos 2007 tarihinde vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine, Gaziantep Asrî Mezarlığı’nda Nazım Gökçek’in yanına defnedilmiştir.

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MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

1954 yılında Bitlis’e bağlı Adilcevaz ilçesinde doğmuştur. 1979’dan itibaren yurdun muhtelif yerlerinde öğretmenlik yapmıştır. 2014 yılında Eğitim İdarecisi olarak görev yaparken görevden alınarak eğitim uzmanı kadrosuyla vazifelendirilmiş ve emekli olmuştur.

İttihad gazetesi çıktığı günden beri Yeni Asya okuru ve yazarı olan Mustafa Öztürkçü’nün kaleme aldığı çok sayıda eseri vardır. Kitaplarından bazıları şunlardır: “Üstadım Bediüzzaman”, “Şark Günlüğü”, “Bir iman Fedaisi: Zübeyir Gündüzalp”, “Bediüzzaman’ın Bilinmeyen Akrabaları”, “Bediüzzaman ve Eğitim”, “Çağın Baharı Bediüzzaman”.

“Canım sana feda olsun Üstadım”

Denizli şehidi Hasan Feyzi’yi anlattığı “Canım sana feda olsun Üstadım” başlıklı son yazısının neşrinden üç gün sonra vefat etmesi, okuyucuları tarafından ihlâsının bir kerameti olarak yorumlanmıştır. Mustafa Öztürkçü, geçirdiği kalp krizinin ardından 2 Ağustos 2023 tarihinde vefat etmiştir.  2 Ağustos’ta vefat etmiş her iki Nur Talebesi ağabeyin de makamları âli, mekânları Cennet olsun. 

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