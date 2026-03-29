"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Bediüzzaman Bursa’da rahmet ve dualarla yâd edildi

29 Mart 2026, Pazar 01:50
Bediüzzaman Said Nursî’nin 66. vefat yıldönümü dolayısıyla Bursa’da düzenlenen programda Üstadın hayatı ve hizmetleri anlatıldı.

Bursa - Mehmet Can Dağ - Hasan Özgündüz

Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 23 Mart 2026 Pazartesi günü 66. vefat yıldönümü münasebetiyle Bediüzzaman Said Nursî’ye rahmet ve dua gecesi tertip etti.

Bursa ve Marmara Bölgesi illerinden gelen misafirlere “Hoşgeldiniz” diyerek bu gecenin mânâ ve önemini anlatan ilâhiyatçı Ramazan Oruç, icra edilecek program hakkında bilgi vererek kelâmların en güzeli ile başlamak üzere ilahiyatçı Recep Öz’ü Kur’ân tilâveti için kürsüye davet etti.

Hizmetler ve hedefler anlatıldı

Kur’ân tilâvetinin ardından Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu mikrofona gelerek Yeni Asya Derneğinin kuruluş ve gayesini, hizmet hedeflerini ve yaptığı faaliyetleri kısaca dile getirerek bu hizmetler için Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin özellikle üniversite öğrencilerine yönelik maddî ve manevî her türlü hizmetlerine omuz vuran, destek olan herkese teşekkür etti.

Program için tebrik ve teşekkür

Programın açış konuşmasını yapan Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, “Özellikle Bursa’yı, Bursalıları tebrik ediyorum. Çünkü tam gününde, 23 Mart’ta, Bediüzzaman’ın vefatının 66. sene-i devriyesinde onu hatırladılar ve hatırlattılar. Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğini kalpten tebrik ediyor, her türlü hizmetlerinde başarılar diliyorum” diyerek kısa bir selâmlama konuşması yaptı. 

Bediüzzaman iman hizmetini her şeyin üstünde tuttu

Program akışı içerisinde “Bu Âlemden Bir Bediüzzaman Geçti” sunumunu yapmak üzere kürsüye gelen Osmanlı tarihçisi, eğitimci-yazar Rifat Okyay, hazırladığı sunumda Bediüzzaman’ın doğumundan vefatına kadar bütün hayat safhalarını görüntülü olarak ekranda misafirlerin nazarlarına sunarken açıklamalarda da bulunarak; asrın imamı, müceddid-i ekber, Mehdi-i âzam, muhteşem iman Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatından önemli kesitleri gözler önüne koydu.

Okyay sözlerini, “İman hizmetini her şeyin üstünde tutan, başkalarının imanını kurtarmayı vazife bilen, iman hizmetini gizlemeyen, iman, Kur’ân ve İslâmiyet hizmetlerini hiçbir şeye âlet etmeyen, kendisine ait tek vazifenin iman hizmeti olduğunu ve neticenin Allah’a ait olduğunu bilen; Mehdi-i âzam, müceddid-i ekber, bütün iman ve Kur’ân, Risale-i Nur talebelerinin aziz ve muallâ Üstadı Bediüzzaman Said Nursî’yi vefatının 66. sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle ve dualarla hatırlıyoruz. Rabbim gani gani rahmet eylesin” diyerek bitirdi.

Her meselede yol gösterici oldu

Edebiyatçı-yazar İslâm Yaşar ise özetle; “Bediüzzaman bir iman ve Kur’ân hizmetkârı olduğu gibi bir fikir ve aksiyon insanıydı. Bu aziz milletin ve âlem-i İslâm’ın fertlerinin imanlarının kurtulması için dinî, içtimaî, siyasî ve sosyal her konuda belirleyici rolü müceddidliği olmak üzere bu zamanın müminleri için tashihli, hakikatli görüşlerini, fikirlerini ve hükümlerini beyan etmiş; insanlığın cehennem azabından kurtulması için gerekli olan her konuda imanın, Kur’ân’ın ve İslâm’ın esaslarını ortaya koymuştur” dedi.

Nağmelerle gönüllere hitap edildi

Ruhları haberdar etmek, kalpleri ihtizaza getirmek ve ince mânâlı musiki nağmeleri ile akıllara hidayet etmek üzere Recep Öz Hoca Efendi ve ona kanunuyla eşlik eden Muhtar Özsoy da gelen misafirleri o güzel, tatlı ve hüzünlü nağmelerle mest ettiler ve büyük beğeni aldılar.

 

Ramazan Oruç Hoca Efendi mikrofona gelerek bu mânidar Bediüzzaman gecesine icabet eden, iştirak eden ve sabırla dinleyen bütün misafirlere teşekkür etti ve Bediüzzaman Said Nursî için okunan hatm-i şerifin duasını yaparak program sona erdi.

