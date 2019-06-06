Kim Ne Demiş?

l "Çizgiler, yüreklerimizde değil, yalnız alınlarımızda belirir. Çünkü insanın ruhu hiçbir zaman yaşlanmaz."
JAMES A.GARFIELD
l "İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirmesidir."
SCHOPENHAUER
l "Kalbin yaşı yoktur."
EUGENE IONESCO
l "Yaşlanmak isteriz. Ama yaşlılıktan korkarız; bu hayatı ne kadar sevip, ölümden nasıl kaçmak istediğimizi gösterir."
LA BRUYERE
l "Hiçbir akıllı adam, daha genç olmayı istememiştir."
JONATHAN SWIFT
l "Yaşlanmadan önce iyi yaşamak; yaşlandıktan sonra da iyi ölmek istedim."
SENECA