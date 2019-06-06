Kim Ne Demiş?

Kalbin yaşı yoktur

l "Çizgiler, yüreklerimizde değil, yalnız alınlarımızda belirir. Çünkü insanın ruhu hiçbir zaman yaşlanmaz." JAMES A.GARFIELD l "İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirmesidir." SCHOPENHAUER l "Kalbin yaşı yoktur." EUGENE IONESCO l "Yaşlanmak isteriz. Ama yaşlılıktan korkarız; bu hayatı ne kadar sevip, ölümden nasıl kaçmak istediğimizi gösterir." LA BRUYERE l "Hiçbir akıllı adam, daha genç olmayı istememiştir." JONATHAN SWIFT l "Yaşlanmadan önce iyi yaşamak; yaşlandıktan sonra da iyi ölmek istedim." SENECA

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