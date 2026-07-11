Neşir hizmetinin emektarı: Mustafa Türkmenoğlu

Vefatının 19. yılında, Risale-i Nur neşriyatının emektarlarından Mustafa Türkmenoğlu’nu rahmetle yâd ediyoruz.

Risale-i Nur’un neşir hizmetinin öncü emektarlarından olan Türkmenoğlu, Risale-i Nurlar’ın ilk defa matbaalarda basılmasının bütün safhalarında bizzat bulunmuştu. 1930 İstanbul doğumlu olan Mustafa Türkmenoğlu, Ankara Hukuk Fakültesi’nde okurken 1953 yılında Bediüzzaman Said Nursî ile tanışır. Mustafa Türkmenoğlu, Bediüzzaman’ın ismini çok duyduğu için merak ederek kaldığı otel olan Beyrut Palas Oteli’nde ziyaret eder. Bu ziyaretin ardından birçok kez Bediüzzaman ile görüşen Türkmenoğlu, Risale-i Nurlar’ın Latin harfleriyle basılmasında bizzat çalışır.

Mustafa Türkmenoğlu’nun en belirgin özelliği, Risale-i Nur’un neşir hizmetinin öncü emektarlarından olmasıdır. Risale-i Nurlar’ın ilk defa matbaalarda basılmasının bütün safhalarında bizzat bulunmuştur. Bu uğurda senelerini vermiş, hapislere düşmüş, çile çekmiştir. Uzun yıllar savcılık yapan Türkmenoğlu, emekli olduktan sonra bir süre de TBMM’de hukuk müşaviri olarak görev aldı. 12 Temmuz 2007’de Konya’daki evinde vefat etti. Konya Selimiye Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedilmiştir.