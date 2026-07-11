Hizmetle geçen 92 yıl: Abdullah Yeğin

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle yad ediyoruz.

Risale-i Nur’da geçen, “Meyve Risalesi’nden Altıncı Mesele”de “Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. ‘Bize Hàlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar’ dediler. Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisân-ı mahsusuyla, mütemâdiyen Allah’tan bahsedip, Hàlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz” diye bahsedilen talebelerden biri de Abdullah Yeğin’dir. Abdullah Yeğin, önceleri memur olma gayesi olsa da, Risale-i Nurları okuyup hizmet ettikçe memur olma isteğinden vazgeçer. Risale-i Nurlar’ı yeni yazı (Türkçe) ile yazan ilk gençlerdendir. Abdullah Yeğin Ağabey, 1924 yılında Kastamonu’ya bağlı Araç ilçesinin Kıyan köyünde dünyaya geldi. Abdullah Yeğin, ortaokul talebesi iken Risale-i Nurlar’ı tanımış, Bediüzzaman’ı ziyaret edip talebesi olmuştur. Abdullah Yeğin Ağabey, Risale-i Nur dairesinde uzun ve bereketli bir ömür yaşamış, 92 yaşında, 7 Temmuz 2016 tarihinde vefat etmiştir. Mezarı İstanbul’da, Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır. Yeni Asya - Seyhan Şentürk

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