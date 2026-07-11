Barla’nın vefalı imamı: Muhacir Hafız Ahmed

Vefatının 80. yılında, Bediüzzaman Said Nursî’ye Barla’da uzun yıllar sadakatle hizmet eden, Risale-i Nur’un fedakâr talebelerinden Muhacir Hafız Ahmed’i rahmetle yâd ediyoruz.

Macaristan muhacirlerinden olan Hafız Ahmed 1894 yılında doğdu. Bediüzzaman’ın medresesinin bitişiğindeki Yokuşbaşı Mescidinde uzun yıllar imamlık yaptı. Üstadın Barla’daki ilk ev sahibidir. Said Nursî, yirmi gün kadar onun evinde misafir kaldı. Evi Bediüzzaman’ın yıllarca imamlık yaptığı Mus Mescidi’nin karşısındadır. Bediüzzaman’a sekiz sene büyük hizmetlerde bulunmuştur. Vaazlarına konu edindiği Risale-i Nur’a ciddiyetle ve sadakatle çalışmıştır.

“Şefkat tokatı yedim”

İkinci ve Onuncu Lem’alar’da, ayrıca Emirdağ Mektuplarında hizmetleri ve Bediüzzaman’a olan yakınlığı anlatılmaktadır. Muhacir Hafız Ahmed, Şefkat Tokatları Risalesinde kendisinin başına gelenleri şöyle anlatmıştır:

“Evet, ben itiraf ediyorum ki, hizmet-i Kur’âniyede ahiretim nokta-i nazarında içtihadımda hata ettim. Hizmete fütur verecek bir arzuda bulundum. Şefkatli, fakat şiddetli ve kefaretli bir tokat yedim. Şöyle ki, Üstadım yeni icadlara (Yani, Türkçe ezan gibi, şeair-i İslâmiyeye muhalif bid’atlardır) taraftar olmadığı için—benim camim onun komşusudur; şuhur-u selâse geliyor—camimi terk etsem, hem ben çok sevap kaybediyorum, hem mahalle namazsızlığa alışacak. Yeni usûl yapmazsam, men edileceğim. İşte bu içtihada göre, ruhum kadar sevdiğim Üstadımın muvakkaten başka bir köye gitmesini arzu ettim. Bilmedim ki, o yerini değiştirse, başka bir memlekete gitse, hizmet-i Kur’âniyeye muvakkaten fütur gelir. Tam o sıralarda ben tokat yedim. Şefkatli, fakat öyle dehşetli bir tokat yedim ki, üç aydır daha aklım başıma gelmedi. Fakat lillâhilhamd, Üstadımın kat’î ihbarıyla, ona ihtar edilmiş ki, o musibetin her dakikası bir gün ibadet hükmünde olduğunu rahmet-i İlâhiyeden ümitvar olabiliriz. Çünkü o hata bir garaza binâen değildi. Sırf âhiretimi düşünmek noktasında o arzu geldi.” (Lem’alar, s. 161-162.)

Vefatına kadar hizmet etti

Vefatından on dakika önce, kendi yazdığı ve tamamlayamadığı bazı risaleleri, tamamlaması için Şamlı Hafız Tevfik’e vasiyet etmiştir. Muhacir Hafız Ahmed Ağabey, mezar taşına göre 1 Temmuz 1946 tarihinde vefat etmiştir. Kabri Barla kabristanındadır. Allah rahmet eylesin. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin.