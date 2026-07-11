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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Üstadın kâmil talebesi: Kâmil Acar

11 Temmuz 2026, Cumartesi 12:41
Kamil Acar, Van-Muradiye’de doğdu. Terzi Kemal olarak bilinen Kâmil Acar, 1952 yılında Hz. Bediüzzaman’ı ilk ziyaretine gitmişti.

Üstadın “Senin ismin Kâmildir” dediği ve öyle kalan Kâmil Acar, bir manada Hz. Bediüzzaman’ın Van bölgesindeki gizli postacısı idi. Kâmil Acar bir istikrar ve sadâkat abidesidir. Muradiye depreminde ailesini ve üç evlâdının vefat etmesi ve İzmit’e göç etmesi ve çileli geçen hayatına rağmen sadakatinden, şevkinden hiç kaybetmemiştir.  Üstadın ‘İran’a kitap göndermeyi temin et’ demesi üzerine Arapça Mesnevî-i Nuriye, İşârâtü’l-İcaz, Asâ-yı Mûsa, Hutbe-i Şamiye, Hubab, Nokta, Katre risalelerini teslim etmek için İran’a gitmiştir. Bediüzzaman Kâmil Acar için şöyle diyor: “Sen benim 27 senelik talebemsin. Seni bütün Haydaran aşireti yerine kabul ettim. Her sabah ism-i A’zamla sizlere dua ediyorum. Benim bir tane Kâmil talebem daha var. Sen de ikinci Kâmil’sin. Benim terzi talebelerim bana çok sadıktır.”  12 Temmuz 2007 tarihinde kendisinin okuduğu bir Nur dersinin akabinde dünyadan berzah âlemine göçmüştür. Vefat yıl dönümü vesilesiyle Kâmil Acar’ı rahmetle anıyoruz.

Yeni Asya - Sedat Serdar

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