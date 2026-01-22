Koreli Kim, Müslüman oldu

Müslüman olmak istediğini belirterek Bahçelievler İlçe Müftülüğüne başvuran Güney Koreli Kim Minwon için ihtida merasimi düzenlendi.

Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan merasimde konuşan Bahçelievler İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, İslâm dininin temel esaslarına dair bilgilendirmelerde bulundu. İslâm’ın merhamet, adalet, kardeşlik ve sorumluluk bilincini merkeze alan bir hayat nizamı olduğunu ifade eden Müftü Kayış, “İslam, insanın hem Rabbiyle hem de çevresiyle olan ilişkisini düzenleyen bir hayat tarzıdır. Samimiyetle atılan bu adım, kişinin hayatında yeni bir başlangıçtır.” dedi. Sonrasında şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Kim Minwon, “Kerem” adını aldı. Haber Merkezi

