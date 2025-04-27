Mezar taşına Hadis-i Şerif yazdıran Alman profesör

Protestan bir aileye mensup olan Alman Profesör Anne-Marie Schimmel, İslâm'a olan ilgisi sebebiyle eleştirildiğini söylemiş ve "ben iyi bir Hristiyan değilim" demiş. Profesör Schimmel Ocak 2004'te Bonn'da ölmüş.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- olan ilgisi, mezar taşına Peygamber Efendimizden -Aleyhissalatu Vesselam- bir Hadis-i Şerif yazdırmak için vasiyette bulunmasına neden olmuş: "İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar."
Profesör Schimmel’in bir diğer vasiyeti ise şu olmuş: “Cenaze merasimimde Fatiha Suresi okunsun”. Bu vasiyeti de yerine getirilmiş. Kilisedeki Hıristiyanların azlığını gören papaz ise Müslümanlara şu cümleyi söylemiş: “O’nun değerini biz bilemedik, siz bildiniz”.