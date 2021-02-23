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23 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 52

Akıncı Yeni Asya

Ahmet DEMİRDÖĞMEZ
23 Şubat 2021, Salı
Türk basın yayın hayatında çok mümtaz bir yeri olan Yeni Asya Gazetesi, yarım asırdan fazladır fikir hayatında büyük hizmetlere imza atmış, okuyucusunu ve kamuoyunu isabetli görüşleriyle aydınlatmış ve hiçbir zaman yanıltmamıştır. Yeni Asya, adeta bir fikir akıncısı olarak karşımızda durmaktadır.

Evet, akıncı deyince, akıncılar bundan 500 yıl önce, Osmanlı muharebelerinin öncü kuvvetleriydiler. Akıncıların başlıca vazifeleri ordunun keşif hizmetini görmek, düşman topraklarındaki araziyi keşfederek orduya yol açmak, bu suretle düşmanın pusu kurmasına mani olmak, ordunun geçeceği yerlerdeki mahsulatı muhafaza eylemek, esir alarak vaziyeti öğrenmek, nehirlerin geçitlerini tayin ile köprü kurmaktı. Bundan dolayı ‘akıncılar’ ordu ana parçasından dört beş gün daha ileride bulunurlardı. Bunlar şimdiki motorize kıt’alar gibi o zamana göre pek seri hareket eylediklerinden dolayı halkın kuvve-i mâneviyeleri üzerinde mühim tesir bırakarak ortalığı sindirirlerdi.

Yeni Asya ise günümüzün müsbet fikir ordularının manevî bir akıncısı hükmündedir. Hadiselerin ve gelişmelerin gidişatını analizini yapıp teşhis ederek, okuyucusunu ve efkâr-ı ammeyi doğruya ve müsbete yönlendirmektedir. Zalimin karşısında olan ve mazluma kuvve-i maneviye olan Yeni Asya, Risale-i Nur’un ve şahs-ı manevinin ürünü olan dindar, demokrat bir gazetedir. Üstad Bediüzzaman’ın ve Risale-i Nur’un dilidir, sesidir, soluğudur. Hedefi ve gayesi, yeryüzünü ve vatan sathını bir mektep yapmaktır. İnsanlığın imanının kurtulmasına ve İslâm birliğinin tesisine hizmet etmektedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin manevî mirasını devam ettirme gayretindedir. Dünya barışını temin edecek olan Risale-i Nur Külliyatı’nın bütün dünya kamuoyunda intişarına ve inkişafına çalışmaktadır. Velhasıl Yeni Asya’nın zahiri gazete, batını ise nuranî bir dershanedir. Risale-i Nur Talebeleri içinde birbiriyle manen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar.

Yeni Asya, bu zamanın şartları ve îcabları karşısında tarz-ı hizmeti yine Kur’ân’ın nuruyla göstererek hakîmane irşadın ve tevfik-i İlâhiyeye muvafık hareketle isabetli hizmetin ifası gibi noktalardan Risale-i Nur’un lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettiriyor. Değişen dünya hâdiseleri, geniş ve küllî mes’eleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur’ânîyenin esaslarını ders veriyor. Yeni Asya, istikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için, Yani “Tuh o asrın gayretsiz adamlarına!” denildiği zaman, yüzümüze tükürükleri gelmemesi ve indi İlâhide me’sul olmamak adına hakikî hürriyet, hakikî adalet için başta Süfyanizme, zalimlere ve zulümlere karşı bütün varlığıyla manevî cihada devam etmektedir. İnşaallah kıyamete kadar devam edecektir. Yolun açık, gazan mübarek olsun Yeni Asya. Nice 21 Şubatlara inşaallah…

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