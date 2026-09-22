"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Bir garip yolcu “Bediüzzaman”-1

Kenan Toprakçı
22 Eylül 2026, Salı
İnsan hayatı bazen bir mekândan diğerine yapılan yolculukların toplamı değildir. Bazı hayatlar vardır ki yolculuk, insanın kendi çağını, inancını, ilmini ve varlık sebebini araması anlamına gelir. Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatı da böyle bir yolculuk olarak okunabilir.

Bitlis’in Hizan kazasına bağlı Nurs köyünde başlayan bu yolculuk, zaman içerisinde medreselere, ilim meclislerine, savaş cephelerine, esaret kamplarına, İstanbul’a, Anadolu’nun çeşitli şehirlerine, sürgün yerlerine ve hapishanelere kadar uzanmıştır. Fakat bu yolculuğun asıl yönü coğrafî değil, fikrî ve manevîdir.

Çocukluk çağında ailesinden aldığı İslâmî terbiye, onun dünyaya bakışının temelini oluşturmuştur. İlim aşkı ise onu bulunduğu çevrenin sınırlarını aşmaya sevk etmiştir. Dağlar, taşlar, yollar ve farklı beldeler onun için birer mektep hâline gelmiştir. Bu nedenle Said Nursî’nin hayatını anlamak, aynı zamanda onun ilim ve hakikat arayışını anlamaktır.

Onun hayatında ilim, yalnızca öğrenilen bir bilgi değildir; insanın ahlâkını ve davranışlarını değiştirmesi gereken bir hakikat arayışıdır. İman ise yalnızca zihnî bir kabul değil, hayatın bütün alanlarını şekillendiren bir bilinçtir.

Bu sebeple Bediüzzaman’ın hayatı, ilimle başlayan, imanla derinleşen, çilelerle sınanan ve insanlığa hizmet idealine dönüşen bir yolculuk olarak değerlendirilebilir.

Risale-i Nur hareketi, tabandan gelişen bir dinî eğitim ve okuma hareketi olarak incelenebilir.

Bediüzzaman’ın etkisi, doğrudan siyasî bir örgütlenmeden ziyade eserleri etrafında oluşan gönüllü okuyucu toplulukları üzerinden gerçekleşmiştir.

Bu durum onun “kuş uçmaz, kervan geçmez” bir yerde unutulmak istense dahi düşüncelerinin geniş toplum kesimlerine ulaşmasını mümkün kılmıştır.

Bediüzzaman Said Nursî, İslâmî anlamda bir “müceddid” olarak kabul edilmektedir. Buradaki müceddidlik, dinin aslını değiştirmek değil, dinî hakikatlerin çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yeniden açıklanması ve anlaşılır hâle getirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Kur’ân ve sünnet ışığında iman ve ahlâk esaslarını modern insanın zihnî problemlerine cevap verebilmedir. Onun geleneksel medrese birikimini modern bilim ve çağdaş düşünceyle buluşturma çabası, bu tecdid anlayışının önemli bir örneği olarak değerlendirilebilir.

Ancak akademik açıdan “müceddid” nitelemesinin bir tarihî veri değil, dinî ve yorumlayıcı bir kavram olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle konu, hem Bediüzzaman’ın talebelerinin yaklaşımı hem de bağımsız akademik çalışmalar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Cumhuriyet döneminde devletin din ve toplum politikaları önemli dönüşümler geçirmiştir. Bediüzzaman’ın bu değişimler karşısındaki tavrı, hayatının en fazla incelenmesi bilinmesi, iyi değerlendirilmesi gereken yönlerinden biridir.

Onun temel kaygısı, iman ve dinî hayatın toplumdan tamamen silinmemesi ve insanların inançlarını aklî bir temelde yaşayabilmesidir.

Bununla birlikte Said Nursî’nin sonraki dönemindeki “müsbet hareket” anlayışı, toplumsal problemlere karşı şiddetsiz ve hukukî yolların tercih edilmesi açısından önemlidir.

Bu anlayış, onun mücadelesinin merkezine insanın imanını ve ahlâkını koyduğunu göstermektedir.

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen’de barış için çalışılmalı

    İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor

    992 işgalci, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

    Tehlike bitmiş değildir

    Yapay zekânın kontrolü insanlarda olsun

    Aivo Orav: Birbirimize muhtacız

    İtalya’ya yakışmıyor

    İsrailli siyasetçiden vahşet çağrısı

    Romen genç de Müslüman oldu

    Dikkat çeken ‘gizli tanık’ çıkışı

    Yemen'de 18 günde 147 bin kişi yerinden edildi - Dünyaya "acil ve hayat kurtarıcı yardım" çağrısı

    Sermaye piyasası soruşturmalarında 15 kişi daha gözaltına alındı - Firari 10 şüpheli aranıyor

    Basın ekibine ABD vizesi verilmedi

    Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da lojistik merkezleri, limanları ve gemileri vurduk

    Berlin’de ırkçılar kaybetti

    13 ilde "usulsüz vatandaşlık" operasyonu: 73 şüpheli gözaltına alındı

    Trump: Pezeşkiyan ile görüşmeye açığım
    📷

    Doğu Türkistan'dan geliyorum

    Beyoğlu'nda artık "İyilik Kültür ve Sanat Merkezi" var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aivo Orav: Birbirimize muhtacız
    Genel

    Yapay zekânın kontrolü insanlarda olsun
    Genel

    İtalya’ya yakışmıyor
    Genel

    Dikkat çeken ‘gizli tanık’ çıkışı
    Genel

    Tehlike bitmiş değildir
    Genel

    Yemen’de barış için çalışılmalı
    Genel

    992 işgalci, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
    Genel

    İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor
    Genel

    İsrailli siyasetçiden vahşet çağrısı
    Genel

    Romen genç de Müslüman oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.