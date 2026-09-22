"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Şahs-ı manevî aynadır

M. Said BAYRAKLILAR
22 Eylül 2026, Salı
Hakikatin Önüne Geçen Aidiyet -6-

İnsan tek başına kaldığında çoğu zaman kendi mizacının dar penceresinden bakar. Aklı sınırlı, hissiyatı değişken, nefsi aldatıcıdır. Bu yüzden insanın dinlemeye, danışmaya ve aynı hakikat etrafında başka insanlarla omuz omuza vermeye ihtiyacı vardır. Birinin aceleciliğini diğeri teenniyle dengeler; birinin cesaretini diğerinin ihtiyatı tamamlar.

Risale-i Nur’un şahs-ı manevîye verdiği ehemmiyet de biraz buradan anlaşılır. Hizmet, tek bir şahsın zekâsına, kabiliyetine veya görünür tesirine bırakılmayacak kadar büyüktür. İhlâs, uhuvvet ve tesanüdle birleşen fertler, tek başlarına taşıyamayacakları bir yükü müşterek bir omuzda taşıyabilirler.

Fakat burada ince bir imtihan vardır: Şahs-ı manevî, insanları hakikate bağlamak için vardır; hakikatin yerine geçmek için değil. Bir topluluk “biz” dediği anda kendisini ölçünün üstünde görmeye başlarsa, nuranî bir kuvvet olması beklenen birlik, fark edilmeden kolektif bir enaniyete dönüşebilir.

İnsanın kendi nefsindeki enaniyeti fark etmesi nispeten kolaydır. Fakat içinde bulunduğu grubun enaniyetini fark etmesi daha zordur. Çünkü şahsî enaniyet çoğu zaman kaba görünür; cemaat enaniyeti ise bazen sadakat, hizmet, birlik ve muhafaza kelimelerinin arkasına saklanabilir. Bir fert “ben yanılmam” dese bu kibir sayılır. Fakat bir topluluk “biz yanılmayız” dediğinde aynı hâl bazen sadakat zannedilebilir. Oysa nefis sadece tekil konuşmaz; bazen çoğul da konuşur.

Bu sebeple Nur hizmetinde sadakat, şahısların veya grupların hatasızlığına inanmak değildir. Asıl sadakat, herkesin kendisini hakikat karşısında tashih edilebilir görmesidir. Önde görünen de, arkada duran da, çok hizmet eden de, yeni gelen de aynı ölçünün önünde durabilmelidir.

Şahs-ı manevî burada kıble değil, ayna gibidir. Kıble; Kur’ân’ın dersi, iman hakikatleri, ihlâs, adalet, uhuvvet ve rıza-i İlâhîdir. Şahs-ı manevî ise bu hakikate yönelenlerin ortak aynasıdır. Ayna parlaksa hakikati daha berrak gösterir. Ayna buğulanırsa insan hakikati değil, kendi suretini görmeye başlar.

Bazen insan hakikati koruduğunu zannederken, aslında hakikat adına alıştığı bir düzeni koruyor olabilir. Bazen şahs-ı manevîye sahip çıktığını düşünürken, farkında olmadan kendi grubunun alışkanlıklarını muhafaza ediyor olabilir. Bu yüzden meşveret, ikaz ve muhasebe hizmetin karşısında değil; hizmetin selameti içindedir.

Bir topluluğu diri tutan yalnız aynı yöne bakması değildir; baktığı yönü zaman zaman beraberce kontrol edebilmesidir. Şahs-ı manevî, hakikate tâbi olduğu ölçüde rahmettir. Hakikatin yerine geçtiği anda ise imtihana dönüşür.

Çünkü Nur Talebesi bir şahsın veya grubun arkasından değil, hakikatin arkasından gider. Şahıslar ve gruplar o hakikate hizmet ettikleri ölçüde sevilir, hürmet edilir ve desteklenir. Hakikatin yerine geçtikleri anda ise en büyük hizmet, yine hakikati hatırlatmaktır.

Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen’de barış için çalışılmalı

    İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor

    992 işgalci, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

    Tehlike bitmiş değildir

    Yapay zekânın kontrolü insanlarda olsun

    Aivo Orav: Birbirimize muhtacız

    İtalya’ya yakışmıyor

    İsrailli siyasetçiden vahşet çağrısı

    Romen genç de Müslüman oldu

    Dikkat çeken ‘gizli tanık’ çıkışı

    Yemen'de 18 günde 147 bin kişi yerinden edildi - Dünyaya "acil ve hayat kurtarıcı yardım" çağrısı

    Sermaye piyasası soruşturmalarında 15 kişi daha gözaltına alındı - Firari 10 şüpheli aranıyor

    Basın ekibine ABD vizesi verilmedi

    Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da lojistik merkezleri, limanları ve gemileri vurduk

    Berlin’de ırkçılar kaybetti

    13 ilde "usulsüz vatandaşlık" operasyonu: 73 şüpheli gözaltına alındı

    Trump: Pezeşkiyan ile görüşmeye açığım
    📷

    Doğu Türkistan'dan geliyorum

    Beyoğlu'nda artık "İyilik Kültür ve Sanat Merkezi" var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aivo Orav: Birbirimize muhtacız
    Genel

    Yapay zekânın kontrolü insanlarda olsun
    Genel

    İtalya’ya yakışmıyor
    Genel

    Dikkat çeken ‘gizli tanık’ çıkışı
    Genel

    Tehlike bitmiş değildir
    Genel

    Yemen’de barış için çalışılmalı
    Genel

    992 işgalci, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
    Genel

    İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor
    Genel

    İsrailli siyasetçiden vahşet çağrısı
    Genel

    Romen genç de Müslüman oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.