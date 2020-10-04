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4 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

20 bin hasta 15 yaş altı

04 Ekim 2020, Pazar
Sağlık Bakanlığı’nın 21-27 Eylül tarihlerini ihtiva eden Kovid-19 raporuna göre, yeni tip koronavirüs dolayısıyla vefat eden 15 yaş altı çocukların sayısı 12’den 14’e yükseldi. 25-49 yaş arasında can verenlerin sayısı 397’den 482’ye çıktı. Bütün hastaların yüzde 6.5’i yani 20 bin 539’u 15 yaş ve altı çocuklardan oluştu.

Sağlık Bakanlığı, en son 24-30 Ağustos’u kapsayan haftalık durum raporundan yaklaşık bir ay sonra Eylül ayı haftalık raporlarını gecikmeli olarak yayınladı. Daha önceki raporlarda vaka sayısını açıklayan bakanlık, yeni raporlarda vak’a yerine hasta sayısı verilerini vermeye başladı.

Sputnik’deki habere göre raporda, Türkiye’de ilk Kovid-19 hastasının bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 315 bin 436 hasta Sağlık Bakanlığı’na bildirildi. Haftalık rapora göre hasta bilgileri şöyle: 100 bin kişiye düşen toplam hasta sayısı 379,3 olarak kayıtlara geçti. Son 7 gün içinde 100 bin kişiye düşen yeni Kovid-19 hasta sayısı 13.9 olarak gerçekleşti. Bildirilen bütün hastaların yüzde 49’u kadın, yüzde 51’i erkek. Bütün hastaların yüzde 6.5’i (20 bin 539) 15 yaş ve altı çocuklardan, yüzde 14’ü (44 bin 117) 15-24 yaş aralığından oluşuyor. Bütün hastaların yüzde 49.4’ü (155 bin 891) 25-49 yaş grubunda. Hastaların yüzde 18.8’lik bölümü (59 bin 312) 50-64 yaş arasındaki hastalar, yüzde 8.8’i (27 bin 739) 65-79 yaş arasındaki hastalar oluştu. 80 yaş ve üzerinin payı ise yüzde 2.5 (7837 hasta). Onaylanan hastaların içinde yaşı bilinmeyen sadece bir hasta mevcut.

Etiketler: hasta, 15 yaş altı
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