500 bin kişi beyin kanaması geçiriyor

Beyin damarlarında oluşan baloncuk şeklindeki şişlikler olarak tanımlanan beyin anevrizması, her yıl dünya genelinde yaklaşık 500 bin kişiyi etkiliyor.

INVAMED’den yapılan açıklamaya göre, genellikle atardamar duvarındaki incelme sonucunda oluşan anevrizma, belli bir büyüklüğe gelince patlayıp beyin kanamasına yol açıyor. Ölüm ya da felçle sonuçlanabilen bu tıbbi durumdan, dünya çapında her sene yaklaşık 500 bin kişi etkileniyor. INVAMED’in ürettiği ve geliştirdiği Libro Likit Embolik Sistem, gerek beyin damarları ve periferik arter anevrizmalarında gerekse diğer damar malformasyonları tedavisinde etkin olarak kullanılıyor. Gösterdiği bu başarılı sonuçlar nedeniyle Libro embolizasyon ajanı, modern tıpta son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte popülerlik kazanan bir tedavi metodu olarak öne çıkmaya başladı. AA

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