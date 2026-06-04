Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kitapta İdris’i de an. Muhakkak ki o pek sâdık bir peygamberdi. Onu yüksek bir mekâna yücelttik. Meryem Sûresi: 56-57 HADİS: Davud Aleyhisselâm şöyle demiştir: “Ey kötülükleri eken! Sen ektiğinin dikenli meyvelerini toplayacaksın.” Camiü’s-Sağir, No: 2906

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