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4 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

04 Haziran 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kitapta İdris’i de an. Muhakkak ki o pek sâdık bir peygamberdi. Onu yüksek bir mekâna yücelttik.

Meryem Sûresi: 56-57

HADİS:

Davud Aleyhisselâm şöyle demiştir: “Ey kötülükleri eken! Sen ektiğinin dikenli meyvelerini toplayacaksın.”

Camiü’s-Sağir, No: 2906

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