Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مدنيتِ غربيهِٔ حاضره [...] بشرى خسته ايتمش. سوءِ إستعمال و إسرافات ايله يوز نوع خسته‌لغڭ سرايتنه، إنتشارينه وسيله اولمش. Nurdan Katreler Medeniyet-i garbiye-i hâzıra [...] beşeri hasta etmiş. Sû-i istimal ve israfat ile yüz nevi hastalığın sirayetine, intişarına vesile olmuş. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 432

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