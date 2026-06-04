Oda TV rahatsız oldu

AKP’nin Meclis’e sunduğu torba kanun teklifinde yer alan ve basın yayın ilkelerine “Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz” hükmünü ekleyen düzenlemeye yönelik gazetemizde yayınlanan “Çağ dışı maddeyi geri çekin” başlıklı manşetimiz, Oda TV’nin hedefi oldu.

Çağ dışı maddeyi geri çekin

İktidarın torba kanunu tepki çekti - 163. madde geri mi geliyor? Oda TV, Yeni Asya’nın ifade hürriyeti ve hukuk devleti vurgusu yaptığı haberi “Nurcular bildiğiniz gibi... Konu: Atatürk” başlığıyla servis etti. Prof. Dr. Ahmet Battal’ın kaleme aldığı ve manşette yer verilen yazıda, söz konusu düzenlemenin düşünce ve basın hürriyetini sınırladığına dikkat çekilmiş, anayasa ve kanunlarda yer alan Kemalizm dayatmasına dayalı ideolojik hükümlerin de değiştirilmesi gerektiği ifade edilmişti. YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU

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