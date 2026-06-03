Sağlıkta dönüşüm çöktü

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Toplumda obezite ve tütün kullanım oranlarında düşüş beklenirken artış yaşandığına dikkati çekti.

Pala, “Sağlık Bakanlığı bir yandan yeterince tütün karşıtı politikayı hayata geçirmemekte, öte yandan da tütün endüstrisi başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere, gençler olmak üzere yeni tütün içici bir kesimi maalesef Türkiye’de gündeme taşımaktadır. Buradan şunu söylemek mümkün: TÜİK bugün açıkladığı verilerle Sağlık Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu politikaların geçersiz olduğunu, sağlıkta dönüşüm programının bir kez daha çöktüğünü ortaya koymuştur.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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