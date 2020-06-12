Aile Hekimleri: Lütfen randevu alın

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), özellikle de içinde bulunduğumuz dönemde Aile Sağlık Merkezleri’ne randevu ile gidilmesi gerektiğini vurguluyor.

Normalleşme sürecinde ipin ucunun kaçtığına dikkat çeken AHEF, şu anda yeniden büyük bir risk altına girildiğini, COVID 19 riski ortadan kalkmışçasına herkesin kalabalık gruplar halinde sosyalleştiğini ve bunu da maske takmadan yaptığını belirten AHEF, bu nedenle Aile Sağlık Merkezlerinin de şu anda birçok yer gibi büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen: “Özellikle kronik hastalığı olan ve bebek, çocuk gebeler gibi koruyucu hizmet sunduğumuz kişilerin en az riskle Aile Sağlığı Merkezleri’nden hizmet alabilmesi çok önemlidir. 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı kişilerin dışarı çıkma kısıtlamasının kaldırılmasından sonra Aile Sağlığı Merkezleri’nin salgın öncesi dönemdeki gibi kalabalıklaşmasına izin verilmemesi gerekir. Bebek ve çocuk aşılama ve gebe izlemleri gibi hizmetler verilirken kişilerin verilen randevu tarih ve saatlerine azami şekilde uymaları çok büyük önem arz etmektedir. Bundan sonraki “Kontrollü Sosyal Hayat” dönemimizde Aile Sağlığı Merkezleri’nde çok daha titizlikle hareket edilmelidir.”