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Aile Hekimleri uyardı: Birinci basamak çökerse sistem çöker

08 Ekim 2021, Cuma 18:45
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Özlem Sezen, “Birinci basamak çökerse tüm sistem çöker. Yönetmelik çekilmeli ve bizlerle beraber yeniden düzenlenmelidir” dedi.

İstanbul Aile Hekimliği Platformu’nun Yenikapı Meydanı’nda yapmak istediği miting, Valilik engeline takılmıştı. Bunun üzerine Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, İstanbul Çemberlitaş’ta bulunan İl Sağlık Müdürlüğü binasının önünde bir basın açıklaması yaptı.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Gürsel Özer şöyle konuştu: “Kronik hastalık dayatmasını getirdiniz, buna eyvallah demeyeceğiz. Hele bununla ilgili bizim hak edişimizi kesemeyeceksiniz. Hasta olduk, trafik kazası geçirdik, ameliyat olduk. ‘Beş nöbete gelmezsen sebebi ne olursa olsun işten atacağız’ dediniz. Bunu da yapamayacaksınız. Uluslararası sözleşmeler var, hak var, hukuk var, en önemlisi bu kitle var, yaptırmayacağız.”

Açıklama metnini okuyan AHEF Başkanı Özlem Sezen de özetle şunları söyledi: “Yüzyılda bir yaşanır bir pandemide bile sağlık çalışanlarına haksızlıklar yapılmış ve buna karşı sessiz kalmamız beklenmiştir. Bir alkışla yetinmemiz istenmiştir. Sadece aile hekimliği çalışanlarına sunulan ve ödenmediği halde reklamları yapılan, önce şartlı pandemi ek ödemesi ve sonra şartlı, adaletten hakkaniyetten uzak covid aşılama ek ödemesi yine ayrıştırmanın ve hukuksuzluğun diğer adı olmuştur.

İstifalar daha fazla konuşulur oldu

30 Haziran’da yayımlanan aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği diğer adıyla ceza yönetmeliği fiyaskosu ceplerimize el uzatmış, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının aklıyla alay eder şekilde ve salgında hakkımızı yok sayan şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Katlanan cezalar, darp edildiğinizde kendinizi savunma hakkınızı dahi elinizden alan ceza puan tehdidi, idareye sınırsız yetki veren düzenlemeler, entegre hastanedeki hekimlere yapılan adaletsizlik, süt izni için hizmet devamını dikkate almayan yeni uygulamalar, basına demeç verme hakkını engelleyen ceza baskısı, cezaevi hekimlerinin carilerini tırpanlamak, sözleşme değişiklikleri ile 150 puanla fesih tehdidi başta olmak üzere ceza tehditleri benzeri görülmemiş bir haksızlığın örnekleri olmuştur. Son on yılda yaşanan gelir kaybı yüzde 60’ların üzerine çıkmışken tüm bu yanlış uygulamalarla birlikte sağlık çalışanları artık sistemde daha fazla kalmaktan imtina eder hale gelmiştir. İstifalar daha fazla konuşulur olmuş ve emeklilik dönemi gelen pek çok hekimin emekliliğe ayrıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Birinci basamak çökerse tüm sistem çöker. Birinci basamağı görmezden gelmekten vazgeçin, yönetmelik çekilmeli ve bizlerle beraber yeniden düzenlenmelidir”

İstanbul - anka

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