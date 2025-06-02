Sığınağımız aile

Allah tarafından, insanlar için “bir örtü ve bir sığınak olarak” buyrulan aile müessesesi, toplumun temel taşıdır.

Ülkemizde 2025 yılının “Aile Yılı” ilân edilmesi ve 15-21 Mayıs tarihlerinin bütün dünyada “Aile Haftası” olarak kutlanması, bu çekirdek yapıyı yeniden düşünmek, güçlendirmek ve geleceğe taşımak için önemli bir fırsattır.

Risale-i Nur’un “insanın küçük bir dünyası, Cennetten bir köşe” olarak tarif ettiği aileyi gündeme almak hepimizin vazifesidir.

Neşriyat hizmetlerimizde bizler bu konuları ele alıyor, gündemimizde tutuyor, yayınlar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.

Yeni Asya ailesi olarak başta temsilciliklerimiz olmak üzere bütün okuyucularımızı, aile saadetine katkı sunacak faaliyetlere davet ediyoruz.

Kıymetli okuyucularımız, sizlerin katkı, fikir ve himmetleri bizim için çok değerlidir. “Kişinin ailesine infak ettiği nafaka, onun için sadaka hükmündedir” hadisinin ışığında, ailemize ayırdığımız her emek hem dünyamızı, hem ahiretimizi nurlandıracaktır.

Birlikte, neslimize merhametle dokunan, sağlam temelli ailelerin inşasına vesile olalım.

Neler Yapabiliriz?

1. Dijitalde Aile Faaliyetleri

Sosyal Medya: #AileYılı2025, #YeniAsyaAileHaftası, #RisaleiNurveAile etiketleriyle ayet, hadis, Risale-i Nur’dan hikmetli sözler ve kısa bilgiler paylaşalım.

Video & Podcast: Aileye dair ayet-hadis tefsirleri, Risale-i Nur’dan aile bahisleri, örnek aile söyleşileri, pratik çözüm animasyonları hazırlayalım/ yayalım.

Çocuk İçeriği: “Peygamberlerin Çocukluğu, Peygamber Çocukları” çizgi hikâyeleri, “Ailece Okuyoruz” interaktif hikâye defteri gibi eserlerle çocuklarımızın kalbine dokunalım.

Neşriyatımızda yer alan çocuk kitaplarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.yeniasyakitap.com/search?p=Products&q_field_active=0&ctg_id=2032&q=&search=&q_field=

2. Bilgilendirme Faaliyetleri

Konferans/Panel: “İslâm ve Risale-i Nur Işığında Aile Saadeti” ana temasıyla; manevî eğitim, eşler arası uhuvvet, mutlu aile modeli, çocuk terbiyesi, ailede kriz yönetimi, evliliğe hazırlık konularını işleyelim.

Atölyeler: “Ebeveyn Okulu” (çocuk gelişimi, iletişim), “Evlilik Hazırlık Seminerleri” ile anne-baba ve gençlere rehberlik sunalım.

3. Sosyal Kaynaşma ve Dayanışma Faaliyetleri

Birlik Sofraları: “Komşu Sofrası” ile mahallelerde sohbetler, “Aile Kahvaltı/Piknikleri” ile temsilciliklerde kaynaşma ortamları oluşturalım.

Kültür Köprüsü: “Dünya Aileleri Buluşması” ile mahallimizde bulunan mülteci ailelerimizle bağları kuvvetlendirelim.

Sosyal Destek Programları: “Yetim Anneleri Projesi” gibi manevî-maddî destek ağları oluşturalım, ihtiyaç sahiplerine el uzatalım.

Böylelikle bu faaliyetleri hizmetlerimizin ilânatına da vesile kılmış oluruz.

4. Sanat ve Edebiyatla Aile Faaliyetleri

“Ailemden Öğrendiğim En Değerli Ders” hatıra, “Hayalimdeki Aile” resim, aile temalı kompozisyon/şiir ve Risale-i Nur’dan ezber/anlama yarışmaları düzenleyelim.

5. Manevî Destek ve Rehberlik Faaliyetleri

Temsilciliklerimizde aile içi problemler için rehberlik ve manevî destek grupları sistemlerini hayata geçirelim.

Bütün Bunları Yaparken Genel Prensiplerimiz:

Her yaş ve kesimden insana hitap edelim.

Yıl boyu aile temasını canlı tutalım.

Problemlerden çok çözümleri, ailenin güzelliklerini ve manevî boyutunu vurgulayalım.

Risale-i Nur’un aile, tesettür, miras hukuku gibi bahislerini de yer geldikçe dile getirelim.

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KURBAN ORGANİZASYONUMUZDA SON GÜNLER

Yeni Asya Vakfı ve Avustralya Nur Vakfı iş birliğiyle organize edilen kurban bağış kampanyamız bu yıl da devam ediyor. Afrika’daki muhtaç kardeşlerimize yardım eli uzatma fırsatını değerlendirmek isteyenler için özel olarak hazırlanan organizasyonumuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Kurban vecibemizi yerine getirirken aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın manevî hazzını yaşamak için kampanyamıza katılabilirsiniz.

Kurban Bedelleri:

- Yurt içi küçükbaş kurban bedeli: 13.500 TL

- Yurt dışı hisse bedeli: 3.900 TL

Bağış ve Detaylı Bilgi İçin:

- Web: www.yav.org.tr

- Online bağış: https://www.yav. org.tr/bagis

- Telefon: 0536 560 95 43

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BAYRAMDA DİJİTAL MECRADAYIZ

Nasip olursa, 6 Haziran Cuma günü Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Daha önceden de olduğu gibi, bayram günlerinde basılı gazetemiz çıkmayacak.

Gelişmeleri yeniasya.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Yazarlarımız da dijital mecra üzerinden sizlerle olacak.

Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, kalplerin ittihadına vesile olmasını diliyoruz.

Allah’a emanet olunuz.