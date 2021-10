Anne sütü Kovid-19’a karşı da koruyor

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Kovid-19’a karşı aşılanan anne adaylarının anne sütü üzerinden aktardığı antikorlarla bebeklerini de korumaya aldığını söyledi.

Tekin, 1-7 Ekim arasında kutlanan Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün bebekleri her türlü hastalıktan koruyan çok değerli bir besin olduğunu, bu sebeple her yıl hafta dolayısıyla emzirmenin önemine ilişkin farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlattı. Anne sütü sayesinde her yıl dünyada 5 yaş altı 820 binden fazla çocuğun hayatının kurtarılabileceğine ilişkin çalışmaları hatırlatan Tekin, bebeklerin doğumdan sonra ilk 1 saat içerisinde anne sütüyle buluşmasının ve 6 ay kesintisiz anne sütüne devam etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Tekin, şöyle konuştu: “Anne sütü bebeğin ilk aşısı. Anne sütünde bebeği yaşamının ilk bir yılında bütün enfeksiyon hastalıklardan koruyacak antikorlar mevcut. Gebeliği esnasında Kovid-19 enfeksiyonu geçiren annelerin antikorlarının doğumdan sonra süte geçtiği ve bebeklerine anne sütü yoluyla iletildiği yapılan çalışmalarda gösterildi”