Aşı olmayanların ölüm riski 11 kat yüksek

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Nisan-Temmuz aylarında görülen 600 bin Kovid-19 vak’ası üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, aşı olmayanların, olanlara kıyasla virüsü kapma riskinin ortalama 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat fazla olduğunu açıkladı.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, 13 eyalette bulunan 187 hastanedeki 18 yaş üzeri 600 bin vak’anın incelendiği geniş çaplı araştırmanın, “aşının etkinliğine dair yeni kanıtlar ortaya koyduğunu” söyledi. CDC’nin haftalık morbidite ve mortalite raporunda yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, Kovid-19 semptomları ile yapılan başvuruların sonucunda, aşısızların yüzde 18,9’una, aşılılarınsa yüzde 3,1’ine Kovid-19 teşhisi koyuldu. Aşıların Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlara etkisi yüzde 86 olarak hesaplanırken, aşının etkinliğinin 75 yaş ve üzeri hastalarda yüzde 76’ya düştüğü belirlindi. AA

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