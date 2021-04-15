Aşı reddi değil, aşı tereddüdü var

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların oranının yüksek olduğunu belirterek, aşı tereddüdünün sebebinin sürecin şeffaf yürütülmemesinden kaynaklandığını kaydetti.

Uzmanlar, koronavirüsüne karşı toplumun bağışıklığının sağlanması için aşılamanın önemine dikkat çekiyor. Türkiye’de aşılamanın başladığı ocak ayı ortasından bugüne iki doz aşı olanların sayısı 8 milyonu bulmadı. Sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların oranı ise oldukça yüksek seviyelerde. Aşı olmayanların oranının yaklaşık yüzde 25 olduğunu ifade eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut’a göre bu durum aşı reddinden değil aşı tereddüdünden kaynaklanıyor. Duvar’daki habere göre toplumda açığa çıkan aşı tereddüdünün sebebinin Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsü salgını sürecini şeffaf yürütmemesinden kaynaklandığını belirten Bulut, “Sağlık Bakanı güvenilir bir şey söylese de güvenilmiyor” dedi.

‘Her türlü sorumluluk vatandaşa yükleniyor’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı, “Vakaların artmasının sebebi hepimiziz, 84 milyon” açıklamasını eleştiren Vedat Bulut’a göre iktidar her türlü sorumluluğu geçmişten bu yana ya dış mihraklara ya da vatandaşa yüklüyor. Bakanlığın korona virüsüne ilişkin rakamları ilk günden bu yana şeffaf bir şekilde açıklamadığını, bu durum nedeniyle halkta güven oluşmadığını ve önlemlere dikkatin zamanla esnediğini ifade eden Bulut, şunları söyledi:“Şeffaf olmadıkları için güven sağlayamadılar, güven sağlayamadıkları için insanlar rehavete kapılarak önlemlerini yeterince almadı. Bu önlemler de maliyet gerektiriyor. Maskesiyle, hijyeniyle dört kişilik bir aileye maliyeti 250 lira ile 500 lira arasında. İnsanlar evlerine ekmek götürmekte zorlanıyorlar. Dar gelirli ve yoksul insanlar var. Belli bir dönem kaos içerisinde maske verdiler, onu da tam beceremediler. Burada vatandaşın hiçbir kabahati yok. Güven veremedikleri için insanlar dikkat eksikliği yaşıyorlar. Bütçeyi tüketip beş on kişiyi zengin ettikleri, ülkenin hazinesini tarumar ettikleri için vatandaşa verecek sosyal yardımları yok.”

‘Bilgi kirliliği var’

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, 65 yaş üzeri kişilerin yüzde 100’ünün aşılanmadığını, halen yüzde 23.6 oranında korona aşısı tanımlandığı halde yaptırmayan kişi bulunduğunu söyledi. Aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayanların oranının yüzde 25’e yakın olduğunu bunun altında ise “aşı reddi”nin değil “aşı tereddüdünün” yol açtığını belirten Bulut bu durumun gerekçesini şöyle açıkladı: “Biz bu duruma aşı reddi değil aşı tereddüdü diyoruz. Aşı reddi ile şu anki aşı tereddüdü tamamen farklı. Aşı tereddüdünde, ‘Vurulan arkadaşlar da hasta oldu. Çok da etkili değilmiş’ gibi bir bilgi kirliliği var. Asıl pandemi de bu infodemi, yanlış bilginin yayılması. Bu nedenle tereddüt yaşayan insanlar var. Bu eğitim düzeyi düştükçe daha yaygınlaşıyor. Büyükşehirlerimizde aşılama oranı yüzde 80-85, Güneydoğu’ya gittikçe oran yüzde 20’ye düşüyor. Bunun bir kısmı belki lojistik ulaşamama ya da insanların elektronik ortamı kullanamamasından dolayı randevu alamaması olabilir ama büyük kısmında tereddüt var”

‘Aşıların milliyeti yok’

Aşı tereddüdünün Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsü salgını sürecini şeffaf yürütmemesinden kaynaklandığını belirten Bulut’a göre toplumda ilk günden bu yana devam eden güvensizliğin sonuçları yaşanıyor. “Baştan bir güvensizlik başladı. Aşıların sayısı, gelişi, takviminin belirsizliği, fiyatlarının belirtilmemesi… ” diyen Bulut şöyle devam etti: “Toplumun aşılardan kesinlikle tereddütleri olmasın. İnsanlar aşılar arasında ülke ayrımı yapmasınlar. Aşıların milliyeti yoktur. Bugün Çin’de aşı üreticisi firmaların sermayeleri batılı firmaların, Batıdaki üretici firmaların çalışanları da Çinli ve Hintli. Aşıların küresel bir dünyada milliyeti yok. Almanya’daki aşının mucitleri iki tane Türk. Böyle bir ortamda aşı milliyetinden bahsedilemez. Alman malı, İngiliz malı, Çin malı gibi kavramlar yanlış. Sağlık Bakanlığı’na düşen görev aşıların içeriğini incelemek ve toplumu bilgilendirmektir.”