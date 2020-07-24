AVM ziyaretçilerine önemli uyarılar

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, alış verişin yoğunluk kazandığı Kurban Bayramı öncesi alış veriş merkezlerinde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

AVM’ lerde bütün tedbirlerin alınması kadar ziyaretçi davranışlarının da önemine dikkat çeken uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. Başkentin en büyük, geniş, ferah alanlarına sahip ANKAmall’a gelen Bilim Kurulu Üyesi Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, alınan tedbirleri değerlendirerek vatandaşların da özellikle sosyal mesafe ve maske konularında çok özenli olmaları gerektiğinin altını çizdi. İlhan yerinde uygulamalarla yapılması gerekenleri şöyle anlattı: “Maskeyle girilmeli ve maske içerde çıkarılmamalı. Sosyal mesafeyi göz ardı etmemeli. Yürüyen merdivenlerde 3 basamak ara bırakılmalı. Asansörlere mümkün olduğunca binilmemeli. Yemekte kalabalık gelindi ise farklı masalara oturulmalı. Mutlaka çocukların da maske takması gerekiyor.” İstanbul – Yeni Asya

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