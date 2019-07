Berberlerde Hepatit’e dikkat

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Hepatit B virüsünden korunmak için berberlerde kişiye özel bakım malzemeleri kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, “Dünya Hepatit Günü Farkındalık Etkinlikleri” kapsamında yaptığı açıklamada berberler ile ilgili, “Kişiye özel bakım malzemelerinin kullanılmasının doğru olacağını ifade ediyoruz. Jilet, tırnak makası vb. gibi hayatımızın direkt içinde olan ürünlerin paylaşılmamasını da özellikle vurguluyoruz” dedi. Dünyada her üç kişiden birinin Hepatit B Virüsü ile karşı karşıya olduğunu, araştırmaların 250 milyonun üzerinde kişide HBV enfeksiyonunun mevcut olduğunu söyleyen Karakaş, “71 milyon kişinin de Hepatit C Virüsü ile enfekte olduğunu düşünürsek, dünyada her yıl 1 milyondan fazla kişinin viral hepatitlere bağlı hastalıklarla vefat ettiklerini tahmin etmek zor olmasa gerek… Ülkemizde de HBV ve HCV önemli bir sağlık sorunu olarak karşımızda… Viral Hepatitlerde temel bulaşma yollarından birisinin de sektörümüz olması vesilesiyle bu noktada tıraş bıçakları, sterilize edilmemiş araçlarla yapılan manikür - pedikür, dövme işlemleri ya da vücut takılarının uygulanma alanları oldukça önemlidir” dedi.

Hepatitler sessizdir, siz sessiz kalmayın

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu olarak, Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yapacakları çalışmalar ile Sağlık Bakanlığı’nın 2018 - 2023 Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Eylem Planına katkı sağlayacaklarını söyleyen Bayram Karakaş şunları söyledi: “Viral Hepatit’te farkındalığın arttırılması noktasında, federasyonumuz, odalarımızın marifetiyle kamuoyuna bilgilendirmelerde bulunurken kişiye özel bakım malzemelerinin kullanılmasının doğru olacağını ifade ediyor, jilet, tırnak makası vb. gibi hayatımızın direkt içinde olan ürünlerin paylaşılmamasını da özellikle vurguluyoruz. Bütün vatandaşlarımızın sağlığının en güvenli şekilde korunmasıdır. Hepatitler sessizdir, siz sessiz kalmayın!”

Ankara - Ahmet Terzi

Her 10 kişiden 9’u hastalığından habersiz

Hepatit virüsüne sahip her 10 kişiden 9’u bu hastalığa sahip olduğundan habersiz yaşıyor. Dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomilerini de etkileyen önemli halk sağlığı sorunlarından viral hepatitlerin sebep olduğu hastalıklar, çoğu kişinin hepatit virüsüne sahip olduğunun farkında olmaması dolayısıyla önem arz ediyor. Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hepatit virüslerine karşı dünya çapında farkındalık oluşturmak amacıyla 28 Temmuz’u “Dünya Hepatit Günü” olarak kabul ediyor. Bu kapsamda DSÖ, 2019 Dünya Hepatit Günü’nde bütün ülkeleri ve ortaklarını “Hepatitleri yok etmek için yatırım yapmaya” çağırıyor. Karaciğerin iltihaplanması olarak tanımlanan hepatit hastalığının sebeplerinin başında viral enfeksiyonlar geliyor. Hepatit hastalığına sebep olan virüsler ise hepatit A (HAV), hepatit B (HBV), hepatit C (HCV), hepatit D (HDV) ve hepatit E (HEV) olmak üzere 5 çeşitten oluşuyor. Ancak bunlardan en çok ölüme yol açanları ise HBV ve HCV virüsleri. DSÖ verilerine göre, dünya çapında 325 milyon kişinin Hepatit B ve Hepatit C virüsüyle yaşadığı tahmin ediliyor. Öte yandan hepatit virüsü taşıyan yaklaşık 300 milyon kişi, virüs taşıdığından habersiz yaşıyor. Hepatit virüsleri dolayısıyla dünya genelinde kronik karaciğer hastalıkları ve kanserden ölüm riskiyle karşı karşıya olan milyonlarca kişi bulunuyor. Ankara - aa