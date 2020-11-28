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29 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

'Doğruları söylemeye devam edeceğiz'

28 Kasım 2020, Cumartesi 23:12
AHEF 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, “Ülkemizde aile sağlığı çalışanı açığı sürekli artıyor. Bu durum sistemi kilitleme noktasına vardı. AHEF olarak doğruları her platformda söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Aile hekimliğinin kronik sorunlarından biri olan aile sağlığı çalışan açığı gün geçtikçe artıyor. 2010 yılından bu güne aile hekimliğinden ayrılan aile sağlığı çalışanlarının yerine yenileri dahil edilemedi. Aile hekimliğinde bir hemşire ya da ebenin aile sağlığı çalışanı olması için; devlet hastanelerinden aile hekimliğine geçişte getirilen katı kuralların azaltılması (muvafakatname) veya dışarıdan alınacak hemşireler için ise maliyenin verdiği bütçeyi halk sağlığı genel müdürlüğünün yerinde kullanması gerekmektedir. Ancak bu sistem 10 yıldır uygulanmadığı için aile hekimliğinden ayrılan her hemşire ebenin yerine yeni bir aile sağlığı çalışanı geçmesini zorlaştırdı.

SIKINTI BÜYÜK

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, şu an Türkiye genelinde her 10 aile hekiminden ikisinin aile sağlığı çalışanı bulunmadığına dikkat çekerek kimi birimlerde 18 ay gibi uzun dönemlerde hemşiresiz çalışan aile hekimleri olduğuna dikkat çekti. Eryazğan, “Bu durum ülkemizde 16 milyon vatandaşın bağlı olduğu aile hekimliği sisteminde aile sağlığı çalışanı olmadığını ve hizmet alımında büyük sorunlar yaşandığını gösteriyor. AHEF olarak yıllarca bu konuyu raporlarımızda, toplantılarda belirttik. Her kurum görüşmesinde bunu dile getirdik. Ben Şanlıurfa da aile hekimiyim. İlimde bu sorun çok büyük sıkıntı” dedi.

Eryazğan, ayrıca, “AHEF olarak bu tür susturma ve bastırma çabalarına boyun eğmeyeceğiz doğruları her platformda söylemeye devam edeceğiz. Ülkemizde aile sağlığı çalışanı açığı sürekli artıyor. Bu durum sistemi kilitleme noktasına varmak üzere, onlarca yıl bu konuda sunduğumuz raporların çözümlerin dikkat alınması gerekir.” diye konuştu.

Etiketler: doğru
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