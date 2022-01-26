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26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Dört yıllık çöp bir çöp kovasına sığdı

26 Ocak 2022, Çarşamba
Dört yıllık çöpünüzü bir küçük kavanoza sığdırabilir misiniz? ‘Sıfır atık’ ilkesini yaşama biçimi haline getiren Amerikalı Lauren Singer bunu başarmış. Akımın Türkiye’de de temsilcileri bulunuyor.

Amerikalı aktivist çöp üretmeden yaşıyor

New York’ta yaşayan Lauren Singer, karbon ayak izini küçültmek için yola çıktığında, üniversitede çevre bilimi çalışıyordu. Aklına çöplerini küçük bir kavanozda biriktirmek gibi radikal bir fikir geldi. Neredeyse hiç atık üretmeden yaşamaya başladı. Dört yılın sonunda ürettiği bütün çöp küçücük bir kavanoza sığacak hacimdeydi. Peki, bunu nasıl başardı?

Bir fenomen olarak Lauren Singer

4 yıllık bütün çöpünü 1 küçük kavanoza sığdıran Lauren Singer, dünyaya iyi bakmayı başaran ve çöp üretmeden yaşayabilen aktivistlerden birisi. Singer, bütün dünyada yaygınlaşan ‘Sıfır Atık’ hareketini yaşama biçimi haline getirdi.

Market alış verişleri için ambalajsız, kiloyla gıda satan yerel mağazaları tercih ediyor. Yanına kendi çantasını ve kavanozlarını alarak poşet ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Deterjan, şampuan, diş macunu gibi ürünlerini tabiî malzemelerden kendisi yapıyor. Dışarıda içeceği kahve için bile çantasında her zaman bardağı var. Bu sayede, yalnızca çevreyi değil kendisini de kanserojen mikroplastiklerden koruyor.

Türkiye’de ‘Atıksız Yaşam’

Singer bütün dünyada çevreci yaklaşımlara örnek isimlerden birisi. Pek çok kişiye ilham veren fenomenin Türkiye’den de takipçileri var. Ceren Özcan Tatar o isimlerden. ‘Atıksız Yaşam’ kitabının da yazarı olan Tatar, tıpkı esin kaynağı Lauren Singer gibi dört yıldan beri atıksız hayatı deneyimliyor. İnsanları bilinçlendirmek için videolar çekiyor, sosyal medyada bu amaçla muhtevalar üretiyor. Ceren Özcan Tatar, tıpkı Singer gibi ambalajlardan uzak duruyor. Çeşitli kapları var ve alış verişlerinde bu kapları yanından ayırmıyor. Temizlik ve gıda malzemelerini açık ürün satan yerlerden alıyor ve bu kaplarını kullanıyor. Tatar dört yıldan beri bu rutinini koruyor.

“Başka gezegen yok”

Motto bu; ‘başka gezegen yok.’ Ceren Özcan Tatar bunu hayat felsefesi haline getirmiş ve atıksız hayatı zor bulanlara sıklıkla hatırlatıyor. Tatar izlenmesi gereken yolu beş adıma bölmüş. Reddetmek, azaltmak, yeniden kullanmak, geri dönüşüm ve kompost. 

“Nereden başlandığı önemli değil”

Atıksız hayat uzun vadede hem hanenin ve ülkenin ekonomisini, hem de dünyayı koruduğunu söylüyor Tatar ve ekliyor: “Her anlamda sağlıklı ve faydalı olan bir yaşam biçimi. İşin sonunda başka bir gezegenimiz yok. Nereden başladığımız önemli değil, bir yerden bir şekilde başlamak gerekiyor. Bunu zor bulanlar hatta imkânsız görenler var, ama deneyimlerle ortada ve bundan başka bir yol yok.”

Kaynak: TRT Haber

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