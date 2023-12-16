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16 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

DSÖ’den elektronik sigara çağrısı

16 Aralık 2023, Cumartesi 18:22
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplum sağlığına yönelik zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısında bulundu.

DSÖ, elektronik sigara kullanımına ilişkin yeni rapor yayımladı. Elektronik sigara kullanan gençlerin solunum yolu hastalıklarına yakalanma riski artıyor. Raporda, elektronik sigara kullanımının, tütün kullanımını azaltmada etkili olmadığı ifade edildi. Elektronik sigaranın toplum sağlığına etkilerine ilişkin endişe verici kanıtlar ortaya çıktığına dikkat çekilen raporda, elektronik sigaranın piyasada bulunmasına ve gençlere pazarlanmasına “ısrarlı şekilde” izin verildiği belirtildi. Raporda, “Çocukları ve sigara içmeyenleri korumanın yanı sıra toplum sağlığına zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eyleme geçilmesi gerekiyor.” ifadesi kullanıldı. 

AA

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