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26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

DSÖ: Omicron son varyant olmayabilir

25 Ocak 2022, Salı 17:00
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, “Omicron’un son varyant olacağını veya bunun oyunun sonu olduğunu varsaymak tehlikelidir. Daha ölümcül bir varyantın ortaya çıkma potansiyeli çok gerçekçi” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 150. Yönetim Kurulu toplantısı, İsviçre’nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle başladı. Ghebreyesus, burada yaptığı açılış konuşmasında, salgının başlamasının ardından geçen iki yılda dünya genelinden 350 milyon vak’a, 5.5 milyon da ölü sayısı bildirildiğini belirterek, “Hepimiz bu rakamların çok daha yüksek olduğunu biliyoruz” dedi. Sputnik’te yer alan habere göre, geçen hafta WHO’ya ortalama her üç saniyede bir 100 vak’a rapor edildiğini aktaran Ghebreyesus, her 12 saniyede bir kişinin de Covid-19’dan öldüğünü söyledi. Ghebreyesus, Omicron varyantının ilk kez dokuz hafta önce ortaya çıkmasından bu yana WHO’ya 80 milyondan fazla vak’a bildirildiğini, bu rakamın 2020’nin tamamında bildirilen vak’a sayısından daha fazla olduğunu vurguladı. Ghebreyesus, şimdiye kadar vak’a artışlarındaki patlamanın ölümlere yansımadığını ancak Covid-19 kaynaklı ölümlerin bütün bölgelerde, özellikle de aşılara en az erişimin olduğu Afrika’da arttığına işaret etti.

Farklı senaryolar var

Ghebreyesus, salgının nereye gidebileceği ve akut dönemin nasıl sona erebileceğine dair farklı senaryolar olduğuna dikkati çekerek “Omicron’un son varyant olacağını veya bunun oyunun sonu olduğunu varsaymak tehlikelidir. Aksine, küresel olarak şartlar daha fazla varyantın ortaya çıkması için ideal durumda. Daha bulaşıcı, daha ölümcül bir varyantın ortaya çıkma potansiyeli çok gerçekçi” değerlendirmesinde bulundu. Herkesin salgında çok yorgun düştüğünü kabul ettiklerini belirten Ghebreyesus, “Salgının gidişatını değiştirmek için onu yönlendiren şartları değiştirmeliyiz” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

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