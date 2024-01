Dünya genelinde tütün kullanımı azalıyor

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü’nün 2022 yılı verilerine göre, tütün kullanımının dünya çapında düşüşte olduğu açıklandı. Dünya genelinde yaklaşık 5 yetişkinden 1'i tütün kullanırken, 2000'de bu oranın 3 yetişkinden 1'i olarak kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Dünya genelinde tüketilen tütün ürünleri arasında sigaradan sonra yaygın olanlar arasında puro, nargile tütünü ve dumansız tütün ürünleri yer aldığı, istinasız olarak her çeşit tütün kullanımının insan sağlığı için zararlı olduğu kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre tütün alışkanlığı her yıl sekiz milyondan fazla insanın ölümüne neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, tütün kullanma alışkanlığının dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük halk sağlığı tehditleri arasında yer aldığını kaydetti. Her yıl tütün kullanımından doğrudan etkilenen yedi milyondan fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Doğrudan tütün kullanmayan ya da sigara kullanmayan yaklaşık 1,3 milyon kişinin de pasif içicilik nedeniyle öldüğü kaydedildi.

1,25 milyar kişi sigara içiyor

Dünya Sağlık Örgütü son araştırmalarına göre, dünya genelinde 1,25 milyar kişinin tütün kullanıcısı olduğunu kaydetti. 150 ülkede yapılan son araştırmada, 15 yaş ve üzeri kişilerde tütün kullanımı oranlarının azaldığı belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde tütün endüstrisinin kullanımı arttırmak için, başta reklam vermek olmak üzere tüm çabalarına rağmen, dünya genelinde tütün kullanımındaki düşüşü, ‘başarılı’ olarak değerlendirdi. Dünya Sağlık Örgütü, son yıllarda tütün kullanımındaki azalışın, koruma, reklam ve sponsorluk yasaklarının uygulanması, tütün ürünleri üzerindeki vergilerin artırılması olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi