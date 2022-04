Dünyanın yarısı baş ağrısı çekiyor

Norveçli bilim insanlarının araştırmasına göre, dünyadaki insanların yarısından fazlası baş ağrısı problemi yaşıyor.

Independent’in haberine göre, bilim insanları, küresel nüfusun yüzde 52’sinin her yıl baş ağrılarından etkilendiğini söyledi. “The Journal of Headache and Pain” dergisinde yayımlanan araştırmada, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden araştırmacılar, baş ağrısının küresel yaygınlığını tahmin etmek için 1961 ile 2020 yılları arasındaki 357 yayını inceledi. Dünya nüfusunun yüzde 52’sinin her yıl baş ağrısı yaşadığı kaydedilen araştırmada, her yüz kişiden 14’ünün ise migren hastası olduğu aktarıldı. Öte yandan, araştırmacılar, dünya nüfusunun yüzde 15,8’inin her gün baş ağrısı çektiğini ve bunun yüzde 7’sinin migren kaynaklı olduğunu kaydetti.