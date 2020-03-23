Düşmeyen ateşiniz varsa doktora gidin

Türkiye’de 11 Mart’tan beri 947 kişide saptanan ve 21 kişinin ölümüne yol açan korona virüsü salgınıyla ilgili, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı olan Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman bir video paylaştı.

Özel bir hastanede çalışan Arman, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hastalığın erken anlaşılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, “Düşmeyen ateş ve kuru öksürük söz konusuysa en yakın sağlık merkezine başvurmaktan çekinmeyin” dedi. Korona virüsünü, “Soğuk algınlığının biraz daha fazla yayılan bir cinsi” olarak açıklayan Arman, hangi durumlarda Covid-19 olduğuna dair şüphelenilmesi gerektiğini, “Önemli bulgu, yüzde yüz olmasa da ateş. Gripte üç günde ateşin düşmesine alışkınız. Ama burada düşmüyor. Devam eden bir ateş, kuru öksürük ve sekizinci, dokuzuncu günde ortaya çıkan solunum sıkıntısı” diyerek açıkladı. Arman, risk grubunda olmayan hastaların telaşlanmasına gerek olmadığını vurgularken, “Tabii ki dokuzuncu güne kadar bekleyin demiyoruz ama risk grubu değilseniz, 60 yaş üstü değilseniz, şeker hastalığı,kalp hastalığı, böbrek hastalığı, tansiyon gibi ek bir hastalığınız yoksa, bu durumda çok fazla telaş etmenize gerek yok. Çünkü bu hastalıkta, özellikle 40 yaşın altında kişiler, son derece selim bir şekilde hastalığı geçiriyorlar” dedi. İstanbul - Nurseza Okur

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