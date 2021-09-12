Düzenli egzersiz kaygı riskini azaltabilir

Yapılan bir araştırmada, düzenli egzersiz yapmanın kaygı (anksiyete) riskini yüzde 60 azalabileceği ortaya konuldu.

EurekAlert internet sitesinin haberine göre, İsveç’te araştırmacılar, 1989-2010 yılları arasında düzenlenen, “Vasaloppet” adı verilen, dünyanın en büyük uzun mesafe kayak yarışına katılan ve katılmayan kişilerin verilerini inceledi. Sonuçları “The Innovation” dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, 400 bin kişinin verilerini değerlendirdi. Araştırmanın baş yazarı Martine Svensson ve İsveç Lund Üniversitesi Deneysel Tıp Bilimleri bölümünden araştırmacı Tomas Deirborg, “Fiziksel olarak daha aktif bir yaşama tarzına sahip olan grubun, 21 yıla varan bir takip döneminde, kaygı bozuklukları geliştirme riskinin neredeyse yüzde 60 daha düşük olduğunu bulduk.” dedi. Uzmanlar, kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi aktif yaşam tarzı ile düşük kaygı riski arasında bir bağlantı görüldüğünü kaydetti. AA

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