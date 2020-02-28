Dünyada ve Türkiye’de genç yaşta görülen kalp krizi oranları ile sebeplerini değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Özlem Esen, vücuttaki bütün organlara kan götüren yapılar olan damarların tıkanması ya da kireçlenmesi sonucu kalp damar hastalıklarının oluştuğunu söyledi.

Kalp krizinin, 20 yıl öncesine kadar 60 yaşın üstündeki hastalarda görüldüğünü belirten Esen, bugün ise düzensiz beslenme, hareketsizlik ve teknoloji esareti dolayısıyla bu yaşın 45’in altına kadar indiğini dile getirdi. Esen, “Avrupa’da en genç kalp krizleri Türkiye’de yaşanıyor. Türkiye’deki kalp krizlerinin yüzde 20’sinin 50 yaş öncesinde yaşandığı tesbit edildi. Avrupa’da ortalama kalp krizi yaşı 60-65 iken Türkiye’de bu rakam 10 yaş daha erken” dedi. AA

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