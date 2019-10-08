Evliliği zorlaştırmayın

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, “Müslüman toplum ve anne babalar evliliği olabildiğince kolaylaştıracak tedbirleri almakla sorumludurlar. Evliliği zorlaştırmak bir Müslümana yakışmaz” dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) anne ve babaların ebeveynlik anlayışlarının temellerini yeniden keşfedebilmesi amacıyla ilk kez düzenlenen “Anne Baba Okulu” projesinin açılışında, Kur’ân ve sünnete göre ebeveynlik anlayışı konusunda seminer verdi. İşliyen, İslâm dininin kurallarının hayatın her alanını etkilediğini söyledi. İşliyen, insanların evlenirken Allah’ın rızasını hedef gözetmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti, “Evlilik, kişinin manevî ve dinî hayatını korumaya yönelik Rabbimizin emrettiği tedbirlerden birisidir. Cenab-ı Hak, Müslüman topluma bekâr olanları evlendirmeyi emreder”

Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız

İşliyen konuşmasına şöyle devam etti, “Müslüman toplum ve anne babalar evliliği olabildiğince kolaylaştıracak tedbirleri almakla sorumludurlar. Onun için pahalı çeyizler, ağır şartlar koyup da evliliği zorlaştırmak bir Müslüman’a yakışmaz. Evliliği bir İslâmî temel üzerine kuracağız. Dünyevîleşme mantığıyla çıkılan evlilik yolculuğunun, İslâmî anlamda istenen hedefe ulaşması çok mümkün ve kolay gözükmüyor”

Evliliğin iki temel esası, sevgi ve merhamettir

Kur’ân-ı Kerîm’e göre evliliğin sevgi ve şefkat üzerine kurulması gerektiğini dile getiren İşliyen, “Sevgiyi çoğaltacak, merhameti yerleştirecek bir dil kullanmak lâzım. Sevdiğini karşıdaki insana mutlaka söylemek lâzım. Sevgiyi söylemek konusunda cömert davranmak ve teşekkür dilini geliştirmek lâzım. Evliliğin üzerine konulması gereken iki temel esas sevgi ve merhamettir. Güzel olmak ve güzel davranmak lâzım, çünkü çocuklar kopya ederler, bakarlar. Anne, baba ve evlât ilişkisini konuşmadan önce iyi bir anne baba olmayı konuşmak lâzım”