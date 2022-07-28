“Grip oldum”, yerini “Covid oldum”a bırakıyor

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya Covid 19’un grip gibi seyretmeye başladığını belirterek, “Ancak yine de tehlike geçmiş değil. Yeni varyant, hayatımızdaki bundan önceki hastalık yapan tüm virüsler içinde virüslerin bulaştırma katsayısında zirveye oturdu” dedi.

Prof. Özkaya hem vatandaşların hem de bu konuda uzmanların gereksiz yere panik yapmalarına gerek olmadığını belirtti. Artık “grip oldum” yerine “covid oldum” terimini kullanmaya başlandığına dikkat çekti. Özkaya, COVID 19 Omicron BA4/5 varyantının tabiattaki ve hayatımızda yer alan tüm virüsler içinde en bulaştırıcı virüs halini aldığı dile getirdi. Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Hızla artan vaka sayılarını buna bağlayabiliriz. Ancak ağır hastalık yapma gücü ve ölüm oranı oldukça azaldı.” dedi. Ankara - Recep Gören

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