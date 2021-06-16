'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulaması

''Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım'' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Gün içinde randevu, gün içinde aşı'' uygulamasını başlattıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınında hız kazanan aşılamaya ilişkin yeni bir uygulamayı duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Koca, şu ifadelere yer verdi: "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 275

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.