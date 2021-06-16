'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulaması

''Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım'' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Gün içinde randevu, gün içinde aşı'' uygulamasını başlattıklarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınında hız kazanan aşılamaya ilişkin yeni bir uygulamayı duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan Koca, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım."
Euronews Türkçe