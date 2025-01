Gündüz kuşağı TV programları ahlâkî erozyon için çalışıyor

İNOSTRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKANI GÜRKAN AVCI: GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINDA EKRANLARA TAŞINAN KAVGALAR, SAHTE İLİŞKİLER, DEDİKODULAR VE İNSAN ONURUNU HİÇE SAYAN İÇERİKLER, AHLÂKÎ DEĞERLERİMİZİ ADIM ADIM YOK EDİYOR, MANEVÎ DEĞERLERİMİZİ AŞINDIRIYOR.

MEHMET KARA - ANKARA

İNOSAM uzmanlarınca hazırlanan “Gündüz Kuşağı TV Programlarının Toplumsal Dejenerasyona Etkisi ve Medya Ahlâkı Kodunda Devrim” başlıklı çalışması hakkında kamuoyunu bilgilendirme ve yetkilileri uyarma amaçlı toplantı düzenleyen İnostratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Başkanı Gürkan Avcı, “Gündüz kuşağı TV programları, ne yazık ki sessizce, ama sistematik bir şekilde, toplumumuzun ahlâk, maneviyat, güven ve dayanışma duygusunu kemiriyor; insan sevgisini âdeta bir virüs gibi yok ediyor” dedi.

Gündüz kuşağı programlarının, ekranlara taşıdıkları kavgalar, dedikodular ve insan onurunu hiçe sayan içeriklerle, ahlâkî değerlerimizi adım adım yok ettiğine dikkat çeken Avcı, “Bu programlar, bir zamanlar toplumun temel taşlarından olan dürüstlük, saygı ve nezaket kavramlarını, popülerliğin ve reytingin altında ezmektedir. Çocuklarımız ve gençlerimiz, bu programlarda sergilenen davranışları rol model alarak büyüyor, böylece kadim kültür ve ahlâkî değerlerimiz bir nesilden diğerine aktarılamıyor. Gündüz kuşağı TV programlarının kahir ekseriyetinin içeriklerin büyük bir kısmı, ferdlerin birbirleriyle çatışmasını, dedikodu yapmasını ve birbirlerine karşı güvensizlik beslemesini merkeze almakta ve bu propaganda üzerinden ilerlemektedir.

TOPLUMUN MANEVİYATINI YIKMAK İÇİN VARLAR!

Maneviyatın insanların ruhunun besin kaynağı olduğunu, ancak, gündüz kuşağı programlarında yer bulan yüzeysellik, bireysellik ve sürekli çatışma kültürünün, manevî değerlerimizi zayıflattığını dile getiren Avcı şunları söyledi: “Bu programlar, insanları daha fazla tüketmeye, daha az düşünmeye, daha az hissetmeye teşvik ediyor. Manevî derinliğimiz, bu programların yüzeysel gürültüsü altında kayboluyor. Gençlerimiz ve çocuklarımız bu programlarda sunulan hayat tarzlarını ve değerleri benimseme riski taşımaktadır. Bu, manevî gelişim için önemli olan dürüstlük, empati, sabır gibi değerlerin geri planda kalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, sürekli olarak yüzeysel ve materyalist değerler ön planda tutulduğundan, gençlerimizin manevî derinliği ve içsel huzuru arama isteği azalmaktadır.”

GÜVENİN KAYBEDİLMESİNE YOL AÇIYOR

“Güven, toplumun temel harcıdır. Ama bu programlarda izlediğimiz her bir sahte gülümseme, her bir kurmaca hikâye, her bir manipülatif oyun, bize güvenmemeyi öğretiyor. İnsanlara karşı şüpheyle yaklaşmamıza sebep oluyor. Çünkü ekranda gördüğümüz kişiler, birbirlerine ihanet ediyor, birbirlerinin sırlarını açığa vuruyor. Bu durum, toplumda derin bir güvensizlik meydana getiriyor” diye konuşan Gürkan Avcı, gündüz kuşağı TV programlarının toplumsal dayanışmayı zayıflattığını ifade etti.

TOPLUMUN SOSYAL YAPISINA BÜYÜK ZARAR VERİYOR!

İnsanların birbirine sevgiyle, saygıyla yaklaşması gereken bir dünyada, bu programlar sürekli kavga, hırs ve kin dolu bir hayat sunduğunu dile getiren Avcı, “Sevgi yerine rekabet, şefkat yerine eleştiri, empati yerine yargılama öğretiliyor. Bu, toplumumuzun en büyük kaybıdır. Gündüz kuşağı TV programları Türk halkının psikolojisini harap ediyor! Bu programlar toplumsal yabancılaşmayı tetiklemektedir. İzleyiciler, bu programlar aracılığıyla sunulan hayat tarzlarına özenerek, kendi sosyal çevrelerinden ve gerçek sosyal ilişkilerden uzaklaşmakta ve toplumsal yabancılaşma ve izolasyona neden olmaktadır. Gündüz kuşağı TV programları toplumun zihnî gelişimini baltalamaktadır! Gündüz kuşağı TV programları ekonomik geriliğe ve fakirliğe hizmet ediyor! Gündüz kuşağı TV programları toplumu uyutmak ve dejenere etmek için varlar!” değerlendirmesinde bulundu.

BU PROGRAMLAR TÜRK HALKININ DÜŞMANIDIR!

Gürkan Avcı şunları söyledi: “Sonuç olarak, gündüz kuşağı programları, bizi biz yapan değerleri sessizce ama etkili bir şekilde yok ediyor. Bu programların arkasındaki zihniyet, toplumumuzu daha az ahlâklı, daha az manevî, daha az güvenli, daha az dayanışmacı ve en önemlisi, daha az sevgi dolu bir yer hâline getiriyor. Gündüz kuşağı televizyon programları, toplumun zihinsel ve duygusal gelişimine ciddi anlamda zarar vermektedir. Bu toplumun geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, bir değişim talep ediyoruz. RTÜK, bu programlara onay vererek, toplumsal ahlâkın, millî ve manevî değerlerimizin, millî onur ve asaabiyetimizin aşınmasına göz yumuyor. Toplumun öncüleri olan aydınlar, akademisyenler, sanatçılar bu tür programlara karşı yeterince eleştirel ve aktif bir duruş sergilemiyor. Bu sessizlik, toplumun değer yargılarının daha da erozyona uğramasına katkıda bulunuyor. RTÜK halkı zararlı programlardan koruma görevini yerine getirmiyor!”

HALK GÖZ GÖRE GÖRE ZEHİRLENİYOR! ACİL ÇÖZÜM GEREK!

RTÜK’ü içerik denetimi ve yönetmeliklerde yapacağı düzenlemeler üzerinden göreve davet eden Avcı, “ Derhal etkili ve yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Medya yasalarında, gündüz kuşağı programlarının içeriğini daha sıkı denetleyen yeni düzenlemeler yapılmalı. Bu düzenlemeler, ahlakî değerlere aykırı içerikleri, şiddeti, ayrımcılığı ve manipülatif davranışları engellemeye hizmet etmelidir. Bağımsız bir medya denetleme kurulu oluşturulmalı, bu kurul programları düzenli olarak incelemeli ve gerekirse yaptırımlar uygulamalıdır. Yapılacak yasal düzenlemeler medya kuruluşlarını eğitici ve yapıcı içeriklere yönlendirmeye hizmet eder nitelikte olmalıdır.