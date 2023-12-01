Hanımlar evlilikte tercihi konuştu

Aile seminerlerinin ikincisi “Evlilikte tercih” konusuyla gerçekleşti.

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

Yeni Asya Vakfı’nda gerçekleştirilen Aile seminerleri programının ikincisi “Evlilikte tercih” konusuyla gerçekleşti. Her ay belli konular işlenecek olan programda online ve yüz yüze olarak yoğun katılım sağlandı. Seminerde “Neye evet dediğimizin farkında mıyız?, Evlilikte Denkliğin Önemi, Birlikte Yaşama Sanatı, Her Seçim Bir İmtihan, Evlilikte Tekâmül” başlıkları ele alındı. Başlıklar masa çalışması olarak hazırlandı.

Yasemin Güleçyüz, Neye evet dediğimizin farkında mıyız? başlığını ele aldı: “Özetle hülasa iman hizmetini her şeyin üzerinde tutan Bediüzzaman evlilik tercihlerini yaparken de imani konuda hizmet noktasında birlikte hareket edebilecek eş konusunu tercihler noktasında ilk sırada tutmuştur. Yaş, maaş, ev, araba, çocuk, cinsellik gibi mahalle baskısı diyebileceğimiz konularda ikazları vardır. Talebelerini de evlilik konusunda birkaç tabakada değerlendirir. Rabbimiz göz aydınlığı eşler nasip etsin evlatlarımıza, ümmetin evlatlarına…”

Evlilikte denklik

Mualla Erceylan, “Evlilikte Denklik” başlığında şöyle konuştu: “Evliliklerin büyük çoğunluğunun gençlik döneminde yapıldığı hakikatini göz önünde bulundurursak, günümüzde genellikle şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz: “Akıldan ziyade hissiyatı dinleyen, his ve heveslerin ise hakikate karşı kör olduğu ve gönlünde ferman dinlemediği bir gençlik dönemi. Aynı zamanda evlenecek gençlerin bir tarafında hayallerin süsleyen eş adayı, diğer tarafında ise hayatlarına giren eş adayı. Bu ikisinin farklı olmasıyla hayal kırıklıkları yaşayanlar hiç de az değil maalesef. İşte bütün bu olumsuzlukların önüne geçebilmek ve sağlıklı bir evliliğe adım atabilmek için daha işin başında nelere dikkat etmek lazım? Tam da buraya evlilikte denkliğin önemi çıkıyor karşımıza.”

İdeal bir ailenin saadet şifresi

Kübra Örnek Korkmaz, “Birlikte Yaşama Sanatı” ve “Sevgi Dilini Bilebilmek” başlıklarını ele aldı: “Aile, maddî ve manevî lezzetlere medar bir mekândır. Ailenin kıvamını bulduğu en önemli unsur başta eşlerin iman ve ihlasla donanmasıdır. Sadece birlik ve beraberliğin değil, ruhen, kalben, aklen, sır ve latifelerle ortak bir hayat kuşağıdır. Erkeklerin şefkat ve merhamet, kadınların hürmet ve itaatle donanması önemlidir. Bu ideal bir ailenin saadet şifresi olarak mütalaa edilebilir. Gerek toplumda gerek aile hayatında birlik ve beraberlik içerisinde güzelce yaşamak, imani ve islami değerleri hayata almakla mümkün oluyor.”

Her seçim bir imtihan

Nermin Başkaya, “Her seçim bir imtihandır” başlığını şöyle açıkladı: “İnsanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki

taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezaizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine muavin ve yardımcı olsunlar. Doğru bir seçim nasıl olmalı diye baktığımızda aklımıza ilk Efendimizin (asm) şu sözü aklımıza kalbimize gelmeli: “Kadın dört sebepten biri için alınır: Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen (diğerlerini geç), dindar olanı seç. (Aksi halde) sıkıntıya düşersin.” (Buhârî, Nikâh 15,)”

Evlilikte tekâmül

Mehtap Yükselten, “Evlilikte tekamül ve ihlas” konusunu anlattı: “Başta ihlas ve uhuvvet gibi risaleleri, hatta Risale-i Nur’un tamamını ilişkilerimize ve ailemize uyarlayarak okuyabiliriz. Biz olumlu, iyi bir davranışı bu vakte kadar kazanmadıysak ve bizde yerleşmediyse “Ben böyleyim, değişemem, ben fıtraten öfkeliyim, kabayım vs.” diyemeyiz. İnsan, değişebilir, düzelebilir. Nasıl ki en vahşî, en bedevî Arap kavmi, Kur’an’dan ve Peygamber Efendimizden (as) aldıkları telkinlerle kısa sürede dünyaya üstad ve hâkim olmuşlar. Demek ki, biz de ihlâsa uymayan yanlış davranışlarımızı, evlilikteki hatalı tutumlarımızı değiştirebiliriz, düzeltebiliriz.”