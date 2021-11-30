Kanser hastaları mağdur

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), radyasyon onkologlarından kanser tedavisi sırasında kullandıkları bazı ilaçları reçete etme yetkilerini ellerinden alması hastaları mağdur etti.

Radyasyon onkologları, tedavileri sırasında gelişen bazıları ölümcül yan etkileri kontrol eden destek ilaçları için reçete yazamıyor. Hastalar kendilerini hiç bilmeyen ve takip etmeyen başka uzman doktorlara giderek ve zaman kaybederek tedaviye ulaşabiliyor. 28 Nisan’da Resmi Gazete yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim ve lipegfilgrastim etken maddeli ilaçların reçetelenmesi sınırlandırıldı.

Hastaların ilaçlarını alabilmesi için başvuracakları sağlık kurulunda en az bir hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekimin bulunması şartı getirildi. Ayrıca, sağlık kurulu raporuna dayanarak ilaçları sadece, hematoloji, tıbbi onkoloji, iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimleri reçete edebiliyor.

‘Hastaların tedavileri aksıyor, empati bekliyoruz’

Diken.com.tr’de yer alan habere göre 14’üncü Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde sorunu gündeme taşıyan Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, radyoterapi veya kemoradyoterapiye (ışın ve ilaç tedavisinin birlikte uygulanması) bağlı hastaların kemik iliğinin etkilenmesi ve bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla sık karşılaştıklarını söyledi.

Tedavilerin bu yan etkilerinin hayati risk oluşturduğunu ve zamanında ilaçla kontrol edilmemesi halinde ölümlere yol açabileceğini belirten Özyiğit şöyle konuştu: “Radyoterapi sırasında gözlediğimiz bazı yan etkileri yönetemez hale geldik. Bazılarına zamanında müdahale edemediğimizde hastalarımız ölebilir. Yetkilileri hastalarımızı zor duruma düşüren bu kararları bir an önce düzeltmeye davet ediyoruz. Olası can kayıpları dahil tüm olumsuz durumların sorumluluğu, bu kararı alanlarda.”

‘Tedaviler aksıyor, acı çekiyorlar’

SGK’dan kanser hastaları için empati beklediklerini belirten Özyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle radyoterapi seans aralarının açılması, kanser hastalarında sağkalım olasılığını düşürdüğü bilimsel olarak da gösterilmiş, tartışmasız bir gerçek. Garip olan kemoterapi ilaçlarını yazma yetkimiz varken, tedavilerin yan etkilerini yöneteceğimiz ilaçları reçetelememize izin verilmemesi. Bu inanılır gibi değil! Son düzenlemeyle hastaları mecburen onları daha önce hiç görmeyen, bilmeyen başka uzmanlara göndermek zorunda kalıyoruz. Hastalar randevularını hemen alamıyor, reçete edilene kadar hem tedavileri aksıyor hem de acı çekiyorlar. Pandemi koşullarında dolaşmak zorunda kalıyorlar.” Özyiğit bu düzenlemenin de değiştirilmesi için SGK’ya başvurduklarını söyledi.