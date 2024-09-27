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27 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Kirli hava soluyoruz

27 Eylül 2024, Cuma 16:55
Temiz Hava Hakkı Platformu’nun (THHP) her yıl düzenli olarak hazırladığı Kara Rapor’un altıncısı yayınlandı. Fosil yakıtlara bağımlılığın en önemli çevresel bedellerinden birinin hava kirliliği olduğu belirtilen raporda, ilk kez meme kanseri ile hava kirliliği arasındaki ilişki ortaya konuyor.

Türkiye’de nüfusun yüzde 92’sinden fazlasının hala Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre kirli hava soluduğu kaydedilen rapora göre, havası en kirli ve buna bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il Hakkari. Raporda, her yıl düzenli olarak yürütülen sağlık etki değerlendirmesine göre 2022 yılında Türkiye’de hava kirliliği sonucu gerçekleştiği tahmin edilen ölümlerin hem sayısal hem de orantısal olarak önceki yıllara göre daha yüksek olduğu kaydedildi. Raporda, Türkiye’de hava kirliliğinin ve buna bağlı sağlık sorunlarının yol açtığı ölümlerin azaltması için şu önerilerde bulunuldu: Türkiye enerjide fosil yakıtlara bağımlılığını hızla azaltmalı. PM2,5 için ulusal limit değer belirlenmeli ve yürürlüğe alınmalı. Ağır sanayi bölgelerinde hava kalitesinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi sistematik hale getirilmeli.

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