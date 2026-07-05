Çocuğun ilk hakkı sevilmek - Bizim Aile'nin Temmuz sayısı çıktı!

Bizim Aile dergisi Temmuz sayısında çocukların sevme ve sevilme hakkını öne çıkaran kapak dosyasıyla okuyucularıyla buluştu.

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Bizim Aile Dergisi, Temmuz sayısında çocukların sevme ve sevilme hakkından bahsediyor. Bu sayıda çocuk hakları konuşulurken, onları yalnızca korumamız gereken şahıslar olarak değil; sevgiyle büyütmemiz, haklarına riayet etmemiz ve manevî değerlerle donatmamız gereken birer emanet olarak ele alıyor.

Çocuğun sevme hakkı

Melike Nur Sağnak, Bizim Aile’nin Kapak sayfasında “Çocuklara İslâmî Terbiye Nasıl Verilir?” yazısını paylaşıyor. Betül Boruzan, Kapak sayfasında “Temel Bir İhtiyaç: Çocuğun Sevme ve Sevilme Hakkı” yazısıyla okurlarının karşısına çıkıyor. Yönetmen, Senarist Osman Gökmen, yapımcılık ve senaryo konusundaki sorulara cevap veriyor.

Ödem ve beslenme

Diyetisyen Nurbahar Yıldız, Beslenme sayfasında ödem ve beslenme konusunda tavsiye veriyor. Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfasında yumuşak doku zedelenmesini anlatıyor. Gülten Örnek Lezzetli Tarifler’de yaz tarifleri veriyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarla Bizim Aile sizi bekliyor.

İSTANBUL / YENİ ASYA - KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ