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2 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Kongrelerin salgına etkisi açıklansın

01 Nisan 2021, Perşembe 21:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz, sokak eylemi ve parti kongreleri gibi toplumsal hareketlerin salgına spesifik etkisini belirlemek için filyasyon raporlarına bakılması ve bunlarına kamuoyuna açıklanması gerektiğini söylüyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin salgında üçüncü bir tepe noktasına doğru ilerlediğini söyleyen Prof. Yavuz, Mart başından bu yana ‘kontrolsüzce yapılan toplantıların’ ve mutasyon geçiren virüsün çok büyük etkiye sahip olduğunu düşünüyor. Prof. Esin Davutoğlu Şenol, salgınla mücadele için belirlenen tedbirlerin bilimsel değil, politik olduğunu değerlendiriyor. Şenol, “O büyük parti kongreleri mutant virüs hangi seviyedeyken yapıldı? Sadece parti kongreleri de değil, geçtiğimiz süreçte pek çok sosyal hareket yaşandı. Salgının ortasında bir yandan müthiş bir kutuplaşma yaşanıyor. Sivil topluluklara karşı ciddi bir basınç uygulanıyor ve bu da sokak hareketlerine neden oluyor. Aradan geçen iki ay içerisinde mutant virüs seviyesini açıklamayarak, virüsün yayılımına izin vermiş olduğumuz anlaşılıyor” diyor.

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